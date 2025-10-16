ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:34, 16 - قازان 2025 | GMT +5

    پوليتسيا كاپيتانى عازيز بايتاسوۆتىڭ ەرلىگى تۋرالى فيلم كورەرمەنگە جول تارتادى

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ كينوتەاترلارىندا 23-قازاننان باستاپ «قازاق فيلم» كينوستۋدياسىنىڭ «كاپيتان بايتاسوۆ» اتتى كوركەم فيلمى كورسەتىلە باستايدى. بۇل تۋرالى استانا اكىمدىگىنىڭ سايتى جازدى.

    Полиция капитаны Ғазиз Байтасовтың ерлігі туралы фильм көрерменге жол тартады 
    Фото: Астана қаласының әкімдігі

    فيلم شىنايى وقيعا جەلىسىنە نەگىزدەلىپ تۇسىرىلگەن. كينوتۋىندىعا 2011-جىلى تاراز قالاسىندا قىزمەتتىك بورىشىن اتقارۋ كەزىندە قازا تاپقان پوليتسيا كاپيتانى عازيز بايتاسوۆتىڭ ەرلىگى ارقاۋ بولعان.

    كارتينانى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ تاپسىرىسى بويىنشا جانە ۇلتتىق كينونى قولداۋ مەملەكەتتىك ورتالىعىنىڭ قولداۋىمەن تۇسىرىلگەن.

    كوركەم فيلمنىڭ پرەمەراسى 23-قازاندا وتەدى. وندا باستى رولدەردى ازامات ساتىبالدى، ەركەبۇلان دايىروۆ، اسان ءماجيت، دارحان سۇلەيمەنوۆ جانە قوبىلاندى بولات سومدايدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، جىل باسىنان بەرى 60 وتاندىق فيلم (ونىڭ ىشىندە 10 ۇلتتىق فيلم)، 200 دەن استام شەتەلدىك فيلم كينوپروكاتقا شىققانىن جازعان بولاتىنبىز.

    تەگ:
    مادەنيەت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار