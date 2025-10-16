پوليتسيا كاپيتانى عازيز بايتاسوۆتىڭ ەرلىگى تۋرالى فيلم كورەرمەنگە جول تارتادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ كينوتەاترلارىندا 23-قازاننان باستاپ «قازاق فيلم» كينوستۋدياسىنىڭ «كاپيتان بايتاسوۆ» اتتى كوركەم فيلمى كورسەتىلە باستايدى. بۇل تۋرالى استانا اكىمدىگىنىڭ سايتى جازدى.
فيلم شىنايى وقيعا جەلىسىنە نەگىزدەلىپ تۇسىرىلگەن. كينوتۋىندىعا 2011-جىلى تاراز قالاسىندا قىزمەتتىك بورىشىن اتقارۋ كەزىندە قازا تاپقان پوليتسيا كاپيتانى عازيز بايتاسوۆتىڭ ەرلىگى ارقاۋ بولعان.
كارتينانى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ تاپسىرىسى بويىنشا جانە ۇلتتىق كينونى قولداۋ مەملەكەتتىك ورتالىعىنىڭ قولداۋىمەن تۇسىرىلگەن.
كوركەم فيلمنىڭ پرەمەراسى 23-قازاندا وتەدى. وندا باستى رولدەردى ازامات ساتىبالدى، ەركەبۇلان دايىروۆ، اسان ءماجيت، دارحان سۇلەيمەنوۆ جانە قوبىلاندى بولات سومدايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، جىل باسىنان بەرى 60 وتاندىق فيلم (ونىڭ ىشىندە 10 ۇلتتىق فيلم)، 200 دەن استام شەتەلدىك فيلم كينوپروكاتقا شىققانىن جازعان بولاتىنبىز.