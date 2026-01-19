ق ز
    پوليتسيا جەتىسۋدا بالانى ۇرىپ-سوققان ايەلدى ۇستادى

    استانا. KAZINFORM - مەسسەندجەرلەردە «جۇرەگى السىزدەر قاراماسىن» دەپ جازىلعان جاس بالانىڭ ۇرىپ-سوعىلعانى كورسەتىلگەن بەينەجازبا تارالىپ جاتىر. وقيعا پانفيلوۆ اۋدانىنىڭ جاركەنت قالاسىندا بولعان.

    Полиция проверяет слухи о «массовом кровопролитии» в школах Актау
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    جەتىسۋ وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى دەرەۋ تەكسەرۋ باستالعانىن حابارلادى.

    - پانفيلوۆ اۋداندىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جاركەنت قالاسىنداعى WhatsApp توپتارىندا تارالعان بەينەجازبا فاكتىسى بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزدى. 28 جاستاعى ايەلدىڭ كىشكەنتاي بالاسىنا دەنە جاراقاتتارىن سالعانى انىقتالدى، - دەپ حابارلادى پوليتسيا.

    اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. كۇدىكتى پوليتسيا بولىمشەسىنە جەتكىزىلدى، ونىمەن تەرگەۋ امالدارى وتكىزىلىپ جاتىر، سودان كەيىن ول ۋاقىتشا ۇستاۋ اباقتىسىنا قامالدى.

    - قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ەكى بالا وتباسىن قولداۋ ورتالىعىنا ۋاقىتشا ورنالاستىرىلدى. اتا-انا قۇقىعىنان ايىرۋ ماسەلەسىن قاراستىرۋ ءۇشىن قورعانشىلىق جانە قامقورشىلىق ورگانىنا ۇسىنىس جىبەرىلەدى، - دەپ قوستى ۆەدومستۆو.

    اتاپ وتىلگەندەي، تەرگەۋ بارىسىن جەتىسۋ وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسشىلىعى جەكە باقىلاۋىنا العان. تەرگەۋ قورىتىندىلارى بويىنشا كىنالىلەر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپقا تارتىلادى.

    - زارداپ شەككەن بالاعا قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلدى. بالالاردىڭ جاعدايى تۇراقتى، ولارعا پسيحولوگيالىق قولداۋ كورسەتىلىپ جاتىر. بالالاردىڭ قۇقىقتارى جونىندەگى ايماقتىق وكىل جاعدايدى باقىلاۋىنا العان، - دەپ اتاپ ءوتتى ق ر ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ بالالار قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى.

    بۇعان دەيىن الماتىدا بالانى اياۋسىز تەپكەن ەر ادام قاماۋعا الىنعانىن جازعان ەدىك.

