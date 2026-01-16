پوليتسيا شىمكەنتتە قازا تاپقان ستۋدەنت قىزدىڭ وتباسى جاريالاعان دەرەكتەرگە جاۋاپ بەردى
شىمكەنت. قازاقپارات - 21 جاستاعى نۇراي سەرىكبايدىڭ پىشاق جاراقاتتارىنان قازا تابۋىنا قاتىستى، مارقۇمنىڭ تۋعان-تۋىستارى قايعىلى وقيعانىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بولعانىن مالىمدەدى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، مارقۇم قۋدالاۋ مەن قورقىتۋ دەرەكتەرى بويىنشا بىرنەشە رەت كومەك سۇراپ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جۇگىنگەن، الايدا جولدانعان وتىنىشتەر ءتيىستى دەڭگەيدە قارالماعان.
قايعىلى وقيعادان كەيىن نۇرايدىڭ جاقىندارى الەۋمەتتىك جەلىلەردە قىزدىڭ بىرنەشە اي بويى ۇنەمى قورقىنىشتا ءومىر سۇرگەنىن بايانداعان جازبالار جاريالادى.
ولاردىڭ ايتۋىنشا، كىسى ولتىرۋگە كۇدىكتى ايماحان شەرحان - نۇرايدىڭ وعان تۇرمىسقا شىعۋدان باس تارتقانىنان كەيىن قۋدالاۋدى باستاعان.
تۋىستارى نۇرايدىڭ مەكتەپتى ۇزدىك ءبىتىرىپ، الماتىدا وقىعانىن، قىسقى دەمالىسقا شىمكەنتكە كەلگەنىن ايتادى. كۇدىكتىمەن ول تويدا تانىسقان. سول كۇننەن باستاپ ەر ادام بويجەتكەننىڭ قىر سوڭىنا ءتۇسىپ العان. قىزدىڭ باس تارتۋىنان كەيىن جىگىت ونى ءجيى مازالاي باستاعان، ءتىپتى الماتىدان شىمكەنتكە كۇشتەپ الىپ قاشقان. تۋىستارى پوليتسيامەن بىرگە كۇدىكتىنىڭ ۇيىنە بارىپ، قىزدى الىپ كەتكەن.
جاقىندارى ونىڭ قاۋىپسىزدىگىنە الاڭداپ، ارىز جازعان. كەيىنىرەك نۇراي تاتۋلاسۋعا كەلىسىپ، ەر ادام قۋدالاۋدى توقتاتۋعا ۋادە بەرگەن. الايدا قورقىتۋ مەن مازالاۋ ودان ءارى جالعاسقان.
تۋىستارىنىڭ سوزىنشە، ەر ادام نۇرايعا جانە ونىڭ قۇربىلارىنا الەۋمەتتىك جەلىلەر ارقىلى حات جازعان، ساباق كەستەسىن انىقتاعان، وقۋ ورنىنا بارعان، تەلەفون ارقىلى قورقىتقان جانە ءۇيىنىڭ ماڭىندا اڭدىعان. بويجەتكەن حات الماسۋلاردى تىركەپ، سكرينشوتتار جاساپ، پوليتسياعا جۇگىنگەن.
- ول نۇرايعا: «سەن مەنى تۇرمەگە وتىرعىزا المايسىڭ»، دەپ ايتقان. نۇراي ۇنەمى قورقىنىشتا ءومىر ءسۇردى. اعاسى ونى ساباققا اپارىپ، قايتا الىپ كەتۋگە ءماجبۇر بولدى. ءبىز پوليتسياعا دا، پروكۋراتۋراعا دا جۇگىندىك، ءبىراق ءىس جۇزىندە ەشتەڭە جاسالمادى. ەگەر سول كەزدە ءتيىستى شارالار قابىلدانىپ، ماماندار مەن پسيحولوگتار تارتىلعاندا، بۇل قىلمىس بولماس ەدى، - دەيدى تۋىستارى.
مارقۇمنىڭ تۋىستارى بارلىق قاۋىپ بەلگىلەرىنە قاراماستان، جاعداي باقىلاۋعا الىنباعانىن ايتادى. وكىنىشتىسى سول، 11-قاڭتاردا بويجەتكەن قازا تاپتى.
پوليتسيا نە دەدى؟
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ جولداعان سۇراۋىنا جاۋاپ بەرگەن پوليتسيا دەپارتامەنتى مارقۇمنىڭ تۋىستارى ايتقان بارلىق دەرەكتەر سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ اياسىندا تەكسەرىلىپ جاتقانىن حابارلادى.
- شىمكەنت قالاسىندا 21 جاستاعى قىزدى ءولتىرۋ فاكتىسى بويىنشا بارلىق ءمان-جايدى انىقتاۋعا باعىتتالعان جەدەل-تەرگەۋ ءىس-شارالارى جالعاسىپ جاتىر. كۇدىكتىگە قاتىستى سوت سانكسياسىمەن قاماۋعا الۋ تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى تاڭدالدى. قازا تاپقان قىزدىڭ تۋىستارى كەلتىرگەن بارلىق ۋاجدەر مەن دەرەكتەر تەكسەرىلىپ جاتىر. سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى. قىلمىستىق ءىستىڭ تەرگەلۋ بارىسى شىمكەنت قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ جەكە باقىلاۋىندا، - دەدى قالالىق پ د باسپا ءسوز حاتشىسى باعلان يساتايەۆا.
سونىمەن قاتار بۇعان دەيىن بەرىلگەن وتىنىشتەردىڭ قارالماۋى مۇمكىن دەگەن جايتقا بايلانىستى پوليتسيا بارلىق كەلتىرىلگەن ۋاجدەردىڭ تەكسەرىلىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
بۇدان بۇرىن اتالعان وقيعا بويىنشا 28 جاستاعى كۇدىكتى ەر ادام ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ءسابيت تاستانبەك