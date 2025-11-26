پوليتسيا دروپپەر بولۋدىڭ سالدارى قانداي بولاتىنىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسى پ د كيبەرقىلمىسقا قارسى كۇرەس باسقارماسىنىڭ جەدەل ۋاكىلى اسەت ەگەۋبايەۆ دروپپەر بولۋدىڭ قانشالىقتى قاۋىپتى ەكەنىن جانە زاڭ بويىنشا قانداي جاۋاپكەرشىلىك قارالعانىن ايتىپ بەردى.
دروپپەر - ءوز اتىنا بانك كارتالارىن نەمەسە ونلاين- امياندارىن اشىپ، ولاردى بوگدە ادامدارعا زاڭسىز وپەراتسيالار جاساۋ ءۇشىن بەرەتىن ادام. الاياقتار كوبىنە ۇرلانعان قارجىنى ءدال وسى كارتالار ارقىلى اۋدارىپ، شەشىپ الادى.
كوپشىلىگى مۇنى جاي كومەك دەپ قابىلداۋى مۇمكىن، ءبىراق شىن مانىندە بانك كارتاڭىزدى باسقاعا بەرۋ - قىلمىستىق سحەماعا قاتىسۋ بولىپ سانالادى.
جاۋاپكەرشىلىك قانداي؟
دروپپەر قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى؛
ءىس- ارەكەت الاياقتىققا كومەكتەسۋ، اقشانى زاڭداستىرۋ نەمەسە قىلمىستىق توپقا قاتىسۋ رەتىندە سارالانۋى مۇمكىن؛
جازا - ءىرى ايىپپۇلدان باستاپ بوستاندىعىن شەكتەۋ نەمەسە باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا دەيىن.
پوليتسيا بانك كارتاڭىزدى بەلگىسىز ادامدارعا بەرۋ قاۋىپتى ءارى زاڭ الدىندا جاۋاپقا اكەلەتىن ارەكەت ەكەنىن ەسكەرتەدى.
ايتا كەتەيىك، 22-قازان كۇنى دروپپەرلىككە قاتىستى 7 قىلمىستىق ءىس تىركەلدى.