پوليتسيا ءۇش كۇندە 100 دەن استام مال ۇرلىعىن اشتى
استانا. KAZINFORM - ەل بويىنشا «مال ۇرىسى» اتتى كەڭ اۋقىمدى جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى وتكىزىلدى. بۇل - اۋىل تۇرعىندارىنىڭ مۇلكىن قورعاۋعا جانە مال ۇرلىعىن بولدىرماۋعا باعىتتالعان ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ جوسپارلى ءىس-شاراسى، - دەپ جازدى Polisia.kz.
ءۇش كۇن ىشىندە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مال تاسىمالداعان 12 مىڭنان استام كولىكتى، 3,5 مىڭنان اسا ساتىپ الۋ ورىندارىن، سونداي-اق 8 مىڭ شارۋا قوجالىقتارى مەن فەرمالاردى تەكسەردى. ناتيجەسىندە استانا مەن الماتى قالالارىندا التى زاڭسىز مال سويۋ سەحىنىڭ جۇمىسى اشكەرەلەنىپ، ەلوردانىڭ بازارلارىنىڭ بىرىندە ەت ساتۋعا ارنالعان جالعان ءمور قولدانۋ فاكتىسى انىقتالدى.
پوليتسيا مال ۇرلىعىنا قاتىسى بار 113 ادامدى ۇستادى. 20 قىلمىستىق توپتىڭ ارەكەتى توقتاتىلدى. 107 مال ۇرلىعى جەدەل اشىلدى. 800 دەن استام باس مال يەلەرىنە قايتارىلدى.
- مىسالى، پاۆلودار وبلىسىندا التى ەپيزود بويىنشا 43 باس ءىرى قارا مالدى ۇرلاعان ءتورت ادامنان قۇرالعان توپ ۇستالدى. جەتىسۋ وبلىسىندا دا 50 باس ءىرى قارانىڭ ۇرلىعىنا قاتىسى بار ءتورت ادامنان تۇراتىن توپ انىقتالىپ، قىلمىس دەر كەزىندە توقتاتىلدى. اقتوبە وبلىسىندا پوليتسەيلەر ەركىن جايىلىمدا جوعالعان 20 جىلقىنى تاۋىپ، يەلەرىنە قايتارىپ بەردى. مالدى قاراۋسىز قالدىرماڭىزدار، مىندەتتى تۇردە تاڭبالاپ، جوعالعان جاعدايدا بىردەن پوليتسياعا حابارلاسىڭىزدار. ءاربىر ساعاتتىڭ ماڭىزدى ەكەنىن ەستە ساقتاڭىزدار، - دەدى ءى ى م كريمينالدىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسقارما باستىعى جاندوس مۇحاتوۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، ءماجىلىس دەپۋتاتى مال ۇرلىعىنىڭ جازاسىن قاتاڭداتۋ كەرەگىن ايتتى.
اۆتور
ەلميرا ورالبايەۆا