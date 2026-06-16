پوليتسيا بەدەلىنە نۇقسان كەلتىردى: ادىلەتحان مولداحانعا تاعىلعان ايىپتار جاريا ەتىلدى
الماتى. KAZINFORM - المالى اۋداندىق سوتىندا زاڭگەر ءارى بلوگەر ادىلەتحان مولداحانعا قاتىستى سوت وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.
وعان ق ر قىلمىستىق كودەكسى 274-بابى 2-تارماعى 3-بولىگى بويىنشا (كورىنەۋ جالعان اقپارات تاراتۋ) ايىپ تاعىلدى. ءىس بويىنشا جابىرلەنۋشى رەتىندە الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى ەرجان ۇزابايەۆ جانە الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى سەرىك شۋمايەۆ تانىلدى.
سوت وتىرىسىنىڭ باسىندا ءتوراعالىق ەتۋشى سۋديا ەرنار قاسىمبەكوۆ ايىپتالۋشى تاراپتىڭ ءىستى قىسقارتىلعان تارىپپەن وتكىزۋ تۋرالى وتىنىشىنەن پروكۋراتۋرا باس تارتقانىن ايتتى.
فوتو: Kazinform
ودان كەيىن سەرىك شۋمايەۆتىڭ ادۆوكاتى جاندوس پالمانوۆ ايىپتالۋشىعا مورالدىق شىعىن رەتىندە 10 ميلليون تەڭگە جانە سوت شىعىندارىنا 1 ميلليون تەڭگە ازاماتتىق تالاپ-ارىز قويدى. ول ءوز قورعاۋىنداعى ازاماتتىڭ كاسىبي بەدەلىنە نۇقسان كەلگەنىن ايتتى.
تاراپتاردىڭ وتىنىشتەرى ايتىلعان سوڭ، سوت وتىرىسىندا پروكۋرور ۇلجان ءابدىرامانوۆا ايىپتاۋ اكتىسىن وقىدى. وندا ادىلەتحان مولداحان الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا قاراۋشىلاردى كوبەيتۋ ماقساتىندا رەزونانس تۋدىراتىن بەينەروليكتەر ەنگىزىپ وتىرعانى ايتىلدى.
مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى مولداحان Instagram جەلىسىندە 2026 -جىلدىڭ 21-ناۋرىزىندا بولعان جول اپاتى بويىنشا جاعىمسىز دەرەكتەر ايتا وتىرىپ، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تۋرالى تەرىس پىكىر قالىپتاستىرعانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ىشىندە الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ەرجان ۇزابايەۆ جانە اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باسشىسى سەرىك شۋمايەۆتىڭ قۇقىقتارىنا نۇقسان كەلگەنىن مالىمدەدى.
- ايىپتالۋشى الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ەرجان ۇزابايەۆ جانە اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باسشىسى سەرىك شۋمايەۆ تۋرالى ەشقانداي دالەلدەمەسىز بيزنەستە ىقپالدى ازاماتتاردىڭ بالالارىنا قامقورشىلىق تانىتقانى تۋرالى بەينەجازبا تاراتقان، - دەدى پروكۋرور.
ەسكە سالايىق، وتكەن سوت وتىرىسىندا ايىپتالۋشى ادىلەتحان مولداحان ءوز كىناسىن تولىق مويىنداپ، ءىستى قىسقارتىلعان تارتىپتە وتكىزۋگە ءوتىنىش جاسادى.
ال جابىرلەنۋشى ۇزابايەۆتىڭ ادۆوكاتى اسىلبەك ءابدىرايىموۆ مورالدىق شىعىن رەتىندە 10 ميلليون تەڭگە جانە سوت شىعىندارىنا 1 ميلليون تەڭگە ازاماتتىق تالاپ-ارىز قويعان ەدى.
بۇعان دەيىن الماتىدا 1 ميلليوننان استام وقىرمانى بار بلوگەر ادىلەتحان مولداحان ۇستالعانىن جازعانبىز.
ول الەۋمەتتىك جەلىدە قۇقىقتىق سالاداعى بەينەجازبالارىمەن تانىمال. اسىرەسە، ونىڭ ءال-فارابي داڭعىلىندا بولعان جول اپاتى جايلى جاريالاعان بەينەجازبالارى جەلىدە كەڭىنەن تارادى.
سوت قاۋلىسىمەن وعان 10 تاۋلىك مەرزىمگە قاماۋدا ۇستاۋ تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى قولدانىلعان بولاتىن.
كەيىن ادىلەتحان مولداحاندى قاماۋدا ۇستاۋ مەرزىمى 2 ايعا ۇزارتىلدى.