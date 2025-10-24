پوليتسيا الاياقتىقتىڭ جاڭا ءتۇرى تۋرالى ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - ءى ءى م ازاماتتاردى جاڭا الاياقتىق تاسىلدەن ساق بولۋعا شاقىرادى.
- الاياقتار ازاماتتارعا قوڭىراۋ شالىپ، وزدەرىن مەملەكەتتىك ورگاننىڭ قىزمەتكەرى رەتىندە تانىستىرادى. ولار «ءسىز سالىق دەكلاراتسياسىن ۋاقىتىندا تاپسىرماعانسىز» دەپ سەندىرەدى. وسىلايشا، بانك شوتتارىڭىز بۇعاتتالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ قورقىتادى. ماسەلەنى ءۇش كۇن ىشىندە «شەشۋ قاجەت» دەگەن سىلتاۋمەن قىسىم كورسەتەدى.
«جەكە باسىڭىزدى راستاۋ كەرەك» دەپ ازاماتتاردان SMS ارقىلى كەلگەن كودتى سۇرايدى. وسى كودتى العان سوڭ، الاياقتار بانكتىك شوتتارعا قول جەتكىزىپ، قاراجاتتى زاڭسىز يەمدەنەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مەملەكەتتىك ورگان قىزمەتكەرلەرى مۇنداي مازمۇنداعى قوڭىراۋلار شالمايدى جانە ەشقاشان SMS-كودتار مەن راستاۋ دەرەكتەرىن سۇرامايدى؛
ەشقاشان بوگدە ادامدارعا SMS-كودتاردى، بانك كارتاسىنىڭ ءنومىرى مەن پارولىن، جەكە مالىمەتتەردى بەرمەڭىز؛
ەگەر كۇدىك تۋدىراتىن قوڭىراۋ الساڭىز، اڭگىمەنى دەرەۋ توقتاتىپ، «102» ءنومىرى ارقىلى پوليتسياعا حابارلاسىڭىز.
ايتا كەتەلىك ماۋلەن اشىمبايەۆ ديپفەيك اۆتورلارىن الاياقتىق پەن زاڭسىز اقشا جيناعانى ءۇشىن جاۋاپقا تارتۋعا شاقىرعان ەدى.