پوليتسەيلەر ەسىرتكى سالىپ جىبەردى: الماتىدا ۇستالعان جىگىت ۆيدەوۇندەۋ جولدادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا پوليسەيلەردىڭ جاس جىگىتتىڭ قالتاسىنا بەلگىسىز زات سالعان ءساتى تۇسىرىلگەن بەينەجازباعا قاتىستى داۋلى وقيعانىڭ جاڭا تۇستارى بەلگىلى بولدى.
الەۋمەتتىك جەلىدە سول جاعدايعا قاتىسى بار جاس جىگىتتىڭ ۆيدەوۇندەۋى تارادى. ول پوليتسەيلەر وزىنە ەسىرتكى زاتىن سالىپ جىبەرگەنىن ايتىپ وتىر.
- 29 -قىركۇيەكتە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مەنى زاڭسىز ءتىنتۋ بارىسىندا قالتامنان ەسىرتكى زاتى تابىلدى دەپ جالعان ايىپ تاقتى. الايدا ولاردىڭ ءوزى ەسىرتكىنى قالتاما سالعانى بەينەجازبادا انىق كورىنەدى. بۇل ارەكەتتەر مەنىڭ قۇقىعىمدى ورەسكەل بۇزادى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا دەگەن سەنىمىمدى ازايتادى، - دەدى ول.
جاس جىىگىت بيلىكتەن وبەكتيۆتى جانە تاۋەلسىز تەرگەۋ جۇرگىزۋدى، كىنالى قىزمەتكەرلەردى جازالاۋدى سۇرادى. قاجەت بولعان جاعدايدا بەينەجازبا مەن باسقا دا دالەلدەردى ۇسىنۋعا دايىن ەكەنىن ايتتى.
پوليتسيا دەپارتامەنتى بۇل اقپارات شىندىققا جاناسپايتىنىن رەسمي تۇردە حابارلادى. ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بۇل ازامات پاتەر اقىسىن تولەمەگەنى تۋرالى شاعىم نەگىزىندە ۇستالعان جانە پوليتسيا تالابىنا باعىنباعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان.
- بۇل ازاماتقا قاتىستى ەسىرتكى ساقتاۋ نەمەسە ساتۋ دەرەگى بويىنشا ەشقانداي قىلمىستىق ءىس قوزعالعان جوق. تەكسەرۋ كەزىندە ودان تىيىم سالىنعان زاتتار تابىلعان جوق. ۇستاۋ كەزىندە پوليتسەيلەردىڭ ارەكەتى زاڭ اياسىندا جۇزەگە اسقان، - دەپ مالىمدەدى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پوليتسيا وكىلدەرى ەر ادامنىڭ بۇرىن سوتتالعانىن جانە الماتى وبلىسى، ەڭبەكشىقازاق اۋدانىندا پروباتسيالىق باقىلاۋدا تۇرعانىن ايتتى. باقىلاۋ تالاپتارىنا سايكەس، وعان تۇنگى ۋاقىتتا كوشەدە جۇرۋگە تىيىم سالىنعان، الايدا ول بۇل شەكتەۋدى بۇزعان. وسىعان بايلانىستى پروباتسيالىق قىزمەتكە جازانى قايتا قاراۋ جونىندە ۇسىنىس جولدانعان.
- الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى جالعان اقپارات تاراتۋ ارەكەتى - جاۋاپكەرشىلىكتەن قاشۋ جانە قولدان قوعامدىق رەزونانس تۋدىرۋدىڭ امالى. اتالعان فاكت بويىنشا ەر ادامنىڭ ارەكەتتەرى تەكسەرىلىپ، زاڭ اياسىندا باعا بەرىلەدى، - دەپ حابارلادى پوليتسيا.
ەسكە سالايىق، 26-قىركۇيەكتە الەۋمەتتىك جەلىدە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەكى ادامدى تۇتقىنداپ جاتقان بەينەجازباسى تارادى. ودان جەردە جاتقان ازاماتتىڭ قالتاسىنا پوليتسيا قىزمەتكەرىنىڭ ءبىر زاتتى سالعانىن كورۋگە بولادى. جەلى قولدانۋشىلارى «ادەيى ەسىرتكى تاستاۋ ارەكەتى بولۋى مۇمكىن» دەپ بولجادى.
دەگەنمەن الماتى قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى بۇل اقپارات شىندىققا ساي ەمەستىگىن حابارلادى.