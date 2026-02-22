ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:26, 22 - اقپان 2026 | GMT +5

    وليمپيادانىڭ جابىلۋ سالتاناتىن قايدان كورۋگە بولادى

    استانا. قازاقپارات - 22 نەن 23-اقپانعا قاراعان ءتۇنى يتاليانىڭ ۆەرونا قالاسىندا 2026 -جىلعى XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ جابىلۋ سالتاناتى وتەدى. بۇل تۋرالى Sports.kz جازدى.

    Олимпиаданың жабылу салтанатын тікелей трансляция арқылы қайдан көруге болады
    فوتو: ءسالي سابىروۆ

    تىكەلەي ترانسلياتسيا قازاقستان ۋاقىتى بويىنشا 23:45-تە باستالادى جانە «Qazaqstan» ،«Qazsport» جانە «حابار» تەلەارنالارىنان كورسەتىلەدى.

    ءىس-شارا كونە «ارەنا دي ۆەرونا» امفيتەاترىندا وتەدى.

    يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا وتكەن وليمپيادا «Beauty in Action» («قوزعالىستاعى سۇلۋلىق») اتتى شوۋىمەن اياقتالادى. جابىلۋ سالتاناتىنا ءداستۇر بويىنشا بارلىق قاتىسۋشى ەلدەردىڭ دەلەگاتسيالارى، ونىڭ ىشىندە قازاقستان دا قاتىسادى - سپورتشىلار ارەنادان سالتاناتتى تۇردە وتەدى. بۇل وليمپيادادا قازاقستان قۇراماسىنىڭ ساپىندا 36 سپورتشى ونەر كورسەتتى، ولار سپورتتىڭ ون ءتۇرى بويىنشا جارىسقا قاتىستى.

    جابىلۋ ءراسىمى 2030 -جىلعى قىسقى وليمپيادانىڭ استاناسى - فرانسۋز الپىلەرىنە وليمپيادالىق تۋدى تاپسىرۋمەن اياقتالادى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇگىن وليمپيادادان ەلگە ورالعان شورت-ترەكشى ابزال اجىعاليەۆ الداعى جوسپارلارىن ايتتى.

     

    سوڭعى جاڭالىقتار