وليمپيادادا قازاقستاندىق تورەشىنىڭ باسى داۋعا قالدى
استانا. قازاقپارات - يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا وتكەن 2026-جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىنداعى مانەرلەپ سىرعاناۋ جارىسىنداعى قازاقستاندىق تورەشىنىڭ ارەكەتى سىنعا ۇشىرادى.
جارىس قورىتىندىسى مەن تورەشىلەردىڭ باعاسى سپورت جانكۇيەرلەرى اراسىندا قىزۋ تالقىلانۋدا.
رەسەيلىك مانەرلەپ سىرعاناۋشى ادەليا پەتروسيان ەركىن باعدارلامادا 141,64 ۇپاي جينادى. ەكى باعدارلاما قورىتىندىسى بويىنشا ونىڭ جيىنتىق ۇپايى 214,53 كە جەتىپ، سپورتشى ءتورت جىلدىقتىڭ باستى دوداسىن التىنشى ورىنمەن اياقتادى.
ايتا كەتەيىك، پەتروسيان ەركىن باعدارلامانىڭ باسىندا ءتورت اينالىم تۋلۋپتى ورىنداۋ كەزىندە قۇلاپ، بۇل ونىڭ جالپى ناتيجەسىنە ايتارلىقتاي اسەر ەتتى.
قازاقستاندىق تورەشى نادەجدا پارەتسكايا رەسەيلىك سپورتشىعا ەڭ جوعارى باعا بەرگەن جالعىز قازى بولدى. ول پەتروسياننىڭ ەركىن باعدارلاماسىن 147,04 ۇپايعا باعالاپ، ۇزدىك ناتيجە دەپ تانىدى.
ال ەڭ تومەنگى باعانى ۇلى بريتانيا وكىلى ريچارد گرەيندج قويدى - 136,90 ۇپاي (ونىڭ حاتتاماسىندا بۇل ونىنشى ورىنعا سايكەس كەلدى).
الەۋمەتتىك جەلىلەردە جانكۇيەرلەر پارەتسكايانىڭ باعالاۋىنا قاتىستى ءتۇرلى پىكىر بىلدىرۋدە. كەيبىر قولدانۋشىلار ونىڭ رەسەيلىك سپورتشىعا جوعارى ۇپاي بەرىپ، ال قازاقستاندىق مانەرلەپ سىرعاناۋشىلارعا سىن كوزبەن قاراعانىن جازۋدا.
وليمپيادا چەمپيونى اتانعان - امەريكالىق اليسا ليۋ (226,79 ۇپاي).
كۇمىس جۇلدەنى جاپونيالىق كاوري ساكاموتو (224,90) يەلەندى.
قولا مەدال تاعى ءبىر جاپون سپورتشىسى امي ناكايعا (219,16) بۇيىردى.
جانكۇيەرلەردىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندىق سوفيا سامودەلكيناعا قويىلعان باعالار تومەندەتىلگەن، ناتيجەسىندە ول جارىستى ونىنشى ورىنمەن اياقتاعان. سونداي-اق ەرلەر اراسىنداعى باسەكەدە ميحايل شايدوروۆقا قىسقا باعدارلامادا جەتىنشى ورىن بەرىلگەنى تالقىعا ءتۇستى. بۇل ونىڭ ەركىن باعدارلامادا تاۋەكەلگە بارىپ، بەس تورتتىك سەكىرۋ جاساپ، سيرەك كەزدەسەتىن كومبيناتسيا - ۇشتىك اكسەل، ەيلەر جانە تورتتىك سالحوۆتى ورىندادى. شايدوروۆ التىن مەدال جەڭىپ الىپ، وليمپيادا چەمپيونى اتاندى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە كەيبىر قولدانۋشىلار قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتىنەن رەسمي تۇسىنىكتەمە تالاپ ەتۋدە. سونىمەن قاتار، نە سەبەپتى وليمپياداعا تورەشى رەتىندە 2019-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى ەليزابەت تۋرسىنبايەۆا جىبەرىلمەگەنى جونىندە دە سۇراقتار تۋىندادى.
ميلان وليمپياداسىنداعى تورەشىلەر شەشىمى مانەرلەپ سىرعاناۋدا كەزەكتى داۋعا سەبەپ بولدى. قازاقستاندىق تورەشىنىڭ باعاسى جانكۇيەرلەر اراسىندا قىزۋ پىكىرتالاس تۋدىرىپ وتىر. ال رەسمي ورگاندار تاراپىنان ازىرگە ناقتى تۇسىنىكتەمە بەرىلگەن جوق.