وليمپيادا چەمپيونى ميحايل شايدوروۆتى دايارلاۋعا بولىنگەن قارجى كولەمى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا قىسقى وليمپيادالىق سپورت تۇرلەرى بويىنشا سپورتشىلاردى دايارلاۋ جۇيەسى كەشەندى ءارى كوپدەڭگەيلى مەملەكەتتىك قولداۋ تەتىگى رەتىندە قالىپتاسقان.
- وليمپياداعا دايىندىق كەزەڭىندە بىرنەشە مەملەكەتتىك ورگاندى قامتيتىن كەشەندى جۇمىس جوسپارى ازىرلەنگەن. قارجىلاندىرۋ وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىن ەل ىشىندە جانە شەتەلدە وتكىزۋگە، حالىقارالىق جارىستارعا قاتىسۋعا، سپورتشىلار مەن جاتتىقتىرۋشىلاردىڭ ەڭبەكاقىسىن تولەۋگە، مەديتسينالىق جانە عىلىمي سۇيەمەلدەۋگە، سپورتتىق كيىم-كەشەكپەن قامتاماسىز ەتۋگە، جارىس باعدارلامالارىن ازىرلەۋگە، پسيحولوگيالىق دايىندىق پەن جاتتىعۋ ۇدەرىسىن ۇيىمداستىرۋعا باعىتتالادى. بۇل شارالار وتاندىق سپورتشىلاردىڭ الەمدىك دەڭگەيدەگى ءىرى جارىستارعا تولىققاندى قاتىسىپ، جوعارى ناتيجە كورسەتۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ جازدى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنەن.
قازىرگى تاڭدا ەلىمىزدە قىسقى وليمپيادالىق سپورتتىڭ 13 ءتۇرى دامىتىلۋدا. ميلان جانە كورتينا قالالارىندا وتكەن 2026 -جىلعى قىسقى وليمپيا ويىندارىندا قازاقستان قۇراماسى 10 ديستسيپلينا بويىنشا ونەر كورسەتتى. وليمپيادالىق تسيكل بارىسىندا ۇلتتىق قۇرامالار 612 وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىن وتكىزىپ، 434 حالىقارالىق جارىسقا قاتىستى. دايىندىق ساپاسىن ارتتىرۋ ءۇشىن الەمدىك دەڭگەيدەگى 13 شەتەلدىك مامان تارتىلىپ، زاماناۋي ادىستەمەلەر ەنگىزىلدى.
- مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ ناقتى مىسالى رەتىندە وتاندىق مانەرلەپ سىرعاناۋشى، وليمپيادا چەمپيونى ميحايل شايدوروۆ دايارلىعى اتالادى. وليمپيادالىق سيكل اياسىندا جوعارى دارەجەلى سپورتشىنى قولداۋدىڭ بارلىق تەتىگى تولىق كولەمدە ىسكە اسىرىلعان.
2025 -جىلى سپورتشى مەن ونىڭ كومانداسىنىڭ دايىندىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان جالپى قارجى كولەمى 263394581 تەڭگەنى قۇرادى. ونىڭ ىشىندە 19 وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىنا، سونىڭ ىشىندە 8 ى قازاقستاندا جانە 11 ى شەتەلدە وتكەن جيىندارعا 47 ميلليون تەڭگە، ال 5 حالىقارالىق جارىسقا قاتىسۋعا 16 ميلليون تەڭگە ءبولىندى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
رەسمي دەرەككە قاراعاندا، 2025 -جىلى سپورتشىنىڭ جالپى ەڭبەكاقىسى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت كوميتەتى، فەدەراتسيا جانە اكىمدىك جەلىسى بويىنشا 33989000 تەڭگەنى قۇرادى.
جەكە باپكەرى الەكسەي ۋرمانوۆ 2025 -جىلى 26 ميلليون تەڭگەدەن استام ەڭبەكاقى العان. حورەوگراف ي. ۆ. رەگينانىڭ ەڭبەكاقىسى 23 ميلليون تەڭگەنى قۇرادى.
سونىمەن قاتار جارىس باعدارلامالارىن قويۋ، ەكى كوستيۋم تىكتىرۋ جانە مۋزىكالىق شىعارمالارعا اۆتورلىق قۇقىقتاردى ساتىپ الۋ شىعىندارى قارجىلاندىرىلدى. بۇعان دەيىن سپورتشى الەم چەمپيوناتى مەن ازيا ويىندارىنداعى جوعارى ناتيجەلەرى ءۇشىن 6694581 تەڭگە كولەمىندە ءبىرجولعى سىياقى السا، جاتتىقتىرۋشىلار شتابىنا قوسىمشا 1506040 تەڭگە تولەنگەن.
وسىلايشا، كوشباسشى سپورتشىلاردى دايارلاۋ مودەلى وقۋ-جاتتىعۋ پروتسەسىنەن باستاپ عىلىمي- مەديتسينالىق قامتاماسىز ەتۋ مەن ماتەريالدىق قولداۋعا دەيىنگى كەشەندى قاعيداتقا نەگىزدەلگەن. اتاۋلى قارجىلاندىرۋ تاجىريبەسى جۇيەلى مەملەكەتتىك ءتاسىل رەتىندە قالىپتاسىپ، قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ قىسقى سپورت تۇرلەرىندە الەمدىك دەڭگەيدە باسەكەگە قابىلەتتى بولۋىنا جاعداي جاساپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، ميحايل شايدوروۆ پەن گەننادي گولوۆكين سوفيا سامودەلكيناعا قولداۋ كورسەتتى.