وليمپيادا چەمپيونى دانيار ەلەۋسىنوۆتىڭ جۇبايىنا ايىپ تاعىلدى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندىداعى كوپقاباتتى ۇيلەردىڭ بىرىندە كورشىلەر اراسىندا جانجال تۋىنداپ، قازىرگى ۋاقىتتا بۇل وقيعا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قاراۋىنا ءوتتى.
وقيعا ورتاسىندا بوكستان وليمپيادا چەمپيونى دانيار ەلەۋسىنوۆتىڭ جۇبايى قالدى. كورشى ايەلدەر ونى سوققىعا جىقتى دەپ ايىپتاسا، ءوزى بولعان جاعدايدى ارانداتۋشىلىق دەپ وتىر.
قاراعاندى قالاسىنىڭ مايقۇدىق شاعىناۋدانىنداعى ۇيلەردىڭ بىرىندە تۇراتىن ايەلدەر مەن قازاقستاندىق تانىمال بوكسشى، وليمپيادا چەمپيونى دانيار ەلەۋسىنوۆتىڭ جۇبايى اراسىندا جانجال تۋىنداعان. كورشى ايەلدەردىڭ ايتۋىنشا، ولار كورشىسىنىڭ شابۋىلىنا ۇشىراعان. ال سپورتشىنىڭ جارى بۇل جاعدايدى تۇرمىستىق كيكىلجىڭ دەپ باعالايدى.
اناسى مەن قىزىنىڭ سوزىنشە، كىرەبەرىستە باستالعان سوزگە كەلۋ از ۋاقىتتىڭ ىشىندە توبەلەسكە ۇلاسقان. جانجال بارىسىندا كورشىسى بىرەۋىن ىشىنەن ۇرىپ، شاشىنان جۇلدى دەپ مالىمدەيدى.
- ول الدىمەن بالاعات ءسوز ايتىپ، كەيىن مەنى ىشىمنەن ۇرىپ، شاشىمنان جۇلدى. شىنىن ايتقاندا، جانجالدىڭ نەدەن باستالعانىن ءوزىمىز دە تۇسىنبەي قالدىق، - دەدى ارىزدانۋشىلاردىڭ ءبىرى.
وقيعادان كەيىن ەكى كورشى ايەل دە پوليتسياعا جۇگىنىپ، سوققى العانىن تىركەتكەن. ولاردىڭ ايتۋىنشا، بۇعان دەيىن بۇل وتباسىمەن ءىس جۇزىندە ارالاسپاعان ءارى ەشقانداي كەلىسپەۋشىلىك بولماعان.
ال جانجالعا قاتىسقان ايەل جاعدايدى باسقاشا تۇسىندىرەدى. ونىڭ سوزىنشە، بۇل - ەگدە جاستاعى تۋىسىنا قاتىستى ايتىلعان سوزدەردەن كەيىن تۋىنداعان تۇرمىستىق سيپاتتاعى داۋ.
- بۇل - كادىمگى تۇرمىستىق جانجال. اڭگىمە بارىسىندا داۋىس كوتەرىلىپ كەتتى. مەنىڭ ويىمشا، بۇل جاعداي كۇيەۋىمنىڭ تانىمالدىعىنا بايلانىستى ادەيى ۋشىقتىرىلىپ وتىر، - دەدى ول.
سونداي-اق ايەلدىڭ ءوزى دە پوليتسياعا ارىز جازعانىن ايتىپ، قازىر ءىستىڭ قارالۋىن كۇتىپ وتىر. قاراعاندى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىندە اتالعان وقيعا بويىنشا قىلمىستىق ءىس تىركەلگەنىن حابارلادى.
- وسى جىلدىڭ 27-قاڭتارىندا پوليتسيا ورگاندارىنا كورشىلەر اراسىندا جانجال بولعانى تۋرالى حابارلاما ءتۇستى. جابىرلەنۋشىلەر دەنساۋلىققا كەلتىرىلگەن زياننىڭ اۋىرلىق دارەجەسىن انىقتاۋ ءۇشىن سوت-مەديتسينالىق ساراپتامادان وتۋگە جىبەرىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا قاجەتتى ساراپتامالار مەن تەرگەۋ ارەكەتتەرى تاعايىندالىپ، ءىستىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان جان-جاقتى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ساراپتاما قورىتىندىسى شىققاننان كەيىن ءىس بويىنشا زاڭ تالاپتارىنا سايكەس تۇپكىلىكتى پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلدانادى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن قاراعاندىدا تانىمال سپورتشى سەرىك ساپيەۆ پەن ونىڭ ورىنباسارى اراسىندا دا جانجال تۋىنداپ، قوعامدىق رەزونانسقا ۇلاسقان ەدى.