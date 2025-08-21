وليمپيادا چەمپيونى بوكستان كەتەتىنىن جاريالادى
استانا. قازاقپارات – پاريج وليمپياداسىندا التىن العان الجيرلىك بوكسشى يمان حەليف گەندەرلىك داۋ-دامايدان كەيىن سپورتپەن قوش ايتىستى.
بۇل تۋرالى ونىڭ بۇرىنعى مەنەدجەرى ناسسەر يەسفاح حابارلادى، دەپ جازادى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
يەسفاحتىڭ ايتۋىنشا، حەليف كاسىپقوي بوكستا بىرنەشە جەكپە-جەك وتكىزۋى ءتيىس بولعان، ءبىراق ءبىر عانا كەزدەسۋ وتكىزگەن سوڭ، قارجىلىق قيىندىقتارعا بايلانىستى كەلىسىمشارتقا قول جەتكىزە المادى.
ول نيتستسادان عانا ەمەس، جالپى بوكستان كەتتى، - دەدى يەسفاح.
2025-جىلى ەيندحوۆەندە وتكەن تۋرنيرگە دە ول گەندەرلىك تەستىلەۋگە بايلانىستى جىبەرىلمەگەن ەدى. بۇعان دەيىن IBA ۇيىمى حەليف پەن تاعى ءبىر سپورتشىنىڭ «XY حروموسوماسى» بارىن ايتىپ، جارىستاردان شەتتەتكەن. دەگەنمەن ح و ك ولارعا پاريج وليمپياداسىنا قاتىسۋعا رۇقسات بەرگەن بولاتىن.
الداعى 2028-جىلعى وليمپيادادا جاعداي وزگەرمەك - World Boxing ۇيىمى بارلىق سپورتشىلارعا گەندەرلىك تەستىلەۋدى مىندەتتى ەتتى.