وليمپيادا جۇلدەسىن العان وزبەكستاندىق قازاق بالۋانى استاناعا قونىس اۋداردى
استانا. KAZINFORM - گرەك-ريم كۇرەسىنەن ريو وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى ەلمۇرات تاسمۇرات قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا تۇرىپ جاتقانىن ايتتى.
بۇل تۋرالى ول قانات ەسەناليەۆ ەسىمدى باپكەرمەن اڭگىمە بارىسىندا باياندادى. بالۋاننىڭ سوزىنشە، ول ۇزاق ۋاقىتتان بەرى استانا قالاسىندا تۇرىپ جاتقان كورىنەدى.
«قازىر استانا قالاسىندامىن. كەلگەنىمە 4 ايداي ۋاقىت بولدى. اعالارىمنىڭ قاسىندامىن. 2-3 جىل بۇرىن ا ق ش- تا باپكەر بولىپ جۇمىس ىستەگەنمىن. انىعىندا ءبىر جىل ۋنيۆەرسيتتە بالۋانداردى دايىندادىم. وقۋشى كەزىمدە بەكزات ساتتارحانوۆ اتىنداعى سپورت مەكتەپ-ينتەرناتىندا ءبىلىم الدىم. ق ر ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ بالۋانى اسحات جاڭبىروۆپەن بىرگە وقىدىم. كەيىن مەن وزبەكستاننان، ول قازاقستان اتىنان جارىسقا شىعاتىن»، - دەدى وليمپيادا جۇلدەگەرى.
سونىمەن بىرگە، بەلگىلى سپورتشى قازاقستان بالۋاندارى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
«جاقىندا الماتاۋدا وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىندا بولدىم. بايقاعانىم قازاقستان بالۋاندارىنىڭ كۇرەس دەڭگەيى جوعارى. ەڭبەكقور، تەحنيكا جاعىنان جەتىلگەن بالۋاندار كوپ. مىنەزدەن بولەك جەڭىسكە دەگەن قۇشتارلىق بار»، - دەدى ەلمۇرات تاسمۇرادوۆ.
ەلمۇرات تاسمۇراتوۆ ريو وليمپياداسىندا 59 كەلىدە قولا جۇلدەگە يە بولعان. ول الەم بىرىنشىلىكتەرىندە 3 مارتە مەدال يەلەندى. بۇدان بولەك، ازيا بىرىنشىلىگىنىڭ بەس دۇركىن چەمپيونى، ەكى رەت كۇمىس جۇلدەگەرى اتانعان. توكيو وليمپياداسىنا قاتىسقان بالۋان 2021-جىلدىڭ سوڭىندا سپورتتىق مانسابىن اياقتايتىنىن مالىمدەگەن.