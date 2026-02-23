ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:57, 23 - اقپان 2026 | GMT +5

    وليمپيادا جۇلدەسىن العان وزبەكستاندىق قازاق بالۋانى استاناعا قونىس اۋداردى

    استانا. KAZINFORM - گرەك-ريم كۇرەسىنەن ريو وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى ەلمۇرات تاسمۇرات قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا تۇرىپ جاتقانىن ايتتى.

    ا
    Фото: gazeta.uz

    بۇل تۋرالى ول قانات ەسەناليەۆ ەسىمدى باپكەرمەن اڭگىمە بارىسىندا باياندادى. بالۋاننىڭ سوزىنشە، ول ۇزاق ۋاقىتتان بەرى استانا قالاسىندا تۇرىپ جاتقان كورىنەدى.

    «قازىر استانا قالاسىندامىن. كەلگەنىمە 4 ايداي ۋاقىت بولدى. اعالارىمنىڭ قاسىندامىن. 2-3 جىل بۇرىن ا ق ش- تا باپكەر بولىپ جۇمىس ىستەگەنمىن. انىعىندا ءبىر جىل ۋنيۆەرسيتتە بالۋانداردى دايىندادىم. وقۋشى كەزىمدە بەكزات ساتتارحانوۆ اتىنداعى سپورت مەكتەپ-ينتەرناتىندا ءبىلىم الدىم. ق ر ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ بالۋانى اسحات جاڭبىروۆپەن بىرگە وقىدىم. كەيىن مەن وزبەكستاننان، ول قازاقستان اتىنان جارىسقا شىعاتىن»، - دەدى وليمپيادا جۇلدەگەرى.

    سونىمەن بىرگە، بەلگىلى سپورتشى قازاقستان بالۋاندارى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.

    «جاقىندا الماتاۋدا وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىندا بولدىم. بايقاعانىم قازاقستان بالۋاندارىنىڭ كۇرەس دەڭگەيى جوعارى. ەڭبەكقور، تەحنيكا جاعىنان جەتىلگەن بالۋاندار كوپ. مىنەزدەن بولەك جەڭىسكە دەگەن قۇشتارلىق بار»، - دەدى ەلمۇرات تاسمۇرادوۆ.

    ەلمۇرات تاسمۇراتوۆ ريو وليمپياداسىندا 59 كەلىدە قولا جۇلدەگە يە بولعان. ول الەم بىرىنشىلىكتەرىندە 3 مارتە مەدال يەلەندى. بۇدان بولەك، ازيا بىرىنشىلىگىنىڭ بەس دۇركىن چەمپيونى، ەكى رەت كۇمىس جۇلدەگەرى اتانعان. توكيو وليمپياداسىنا قاتىسقان بالۋان 2021-جىلدىڭ سوڭىندا سپورتتىق مانسابىن اياقتايتىنىن مالىمدەگەن.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
