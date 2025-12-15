وليمپيادا جۇلدەگەرى داۋلەت شابانباي ءۇش جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار سوتى ۇلتتىق ۇلان قىزمەتكەرلەرىنە قول كوتەرگەن سپورتشىنى كىنالى دەپ تانۋ تۋرالى قاۋلى شىعاردى.
ەركىن كۇرەستەن وليمپيادا ويىندارىنىڭ قولا جۇلدەگەرى داۋلەت شابانبايعا قاتىستى ءىس بويىنشا سوت پروتسەسى اياقتالدى.
ءىس ماتەريالدارىندا ايىپتالۋشىنىڭ بيىل قىركۇيەك ايىندا ۇلتتىق ۇلاننىڭ ءۇش اسكەري قىزمەتكەرىنە كۇش قولدانعانى ايتىلادى. كەشكى ساعات 21.00 شاماسىندا ءدامحانا ماڭىندا توقتاتقان پاترۋلدەردىڭ سۇراقتارىنا بالاعات سوزبەن جاۋاپ بەرىپ، كۇش كورسەتكەن.
اتاپ ايتقاندا بىرەۋىن كەۋدەسىنەن يتەرسە، نارياد باستىعىن يىعىنان قاعىپ جىبەرگەن.
ال ءۇشىنشىسىنىڭ كوزىنەن ۇرعان.
پاۆلودار قالاسىنداعى قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتى ايىپتالۋشىنى كىنالى دەپ تانىپ، ونى ءۇش جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى. داۋلەت شابانباي جازاسىن ورتا قاۋىپسىزدىككە يە مەكەمەدە وتەيتىن بولادى.
بۇعان دەيىن لوندون وليمپياداسىنىڭ جۇلدەگەرى ۇستالعانىن، كىناسى دالەلدەنسە، 3 جىلدان 7 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىن شەكتەۋ نەمەسە ايىرۋ جازاسى قولدانىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.
ال مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى سپورتشىنى 4 جىلعا باس بوستاندىعىن ايىرۋدى سۇراعان ەدى.