وليمپيادا-2026: ميحايل شايدوروۆ گالا-كونسەرتتە ونەر كورسەتتى
ميلان. KAZINFORM - وليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى، قازاقستاندىق مانەرلەپ سىرعاناۋشى ميحايل شايدوروۆ ميلان جانە كورتينا- د’امپەسسو XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ گالا-كونسەرتىندە ونەر كورسەتتى.
قازاقستاندىق سپورتشى مۇز ايدىنىنا «كۋنگ فۋ پاندا» ستيلىندە شىعىپ، كورەرمەندەردىڭ ىستىق ىقىلاسىنا بولەندى.
باعدارلامانىڭ سوڭىندا، الەمگە تانىمال كينوجۇلدىز دجەكي چان الاڭعا ارنايى شىعىپ، ميحايل شايدوروۆپەن كەزدەسىپ، وعان ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، قۇتتىقتادى.
ەسكە سالايىق، ميحايل شايدوروۆ 14-اقپان كۇنى ەرلەر اراسىندا مانەرلەپ سىرعاناۋدان جەكەلەي سىندا توپ جارىپ، ەل قورجىنىنا اراعا 32 جىل سالىپ قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ كەزەكتى التىن جۇلدەسىن سىيلادى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، امەريكالىق تانىمال رەپەر سنۋپ دوگ مانەرلەپ سىرعاناۋدان قازاقستاندىق وليمپيادا چەمپيونى ميحايل شايدوروۆتى قۇتتىقتاپ، بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى.
اۆتور
مۇحتار قاليموللا ۇلى