ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:26, 21 - اقپان 2026 | GMT +5

    وليمپيادا -2026: 21-اقپاندا قازاقستاندىقتار قاي سپورت تۇرلەرىندە سىنعا تۇسەدى

    استانا. قازاقپارات - 21-اقپاندا قازاقستاندىق سپورتشىلار ءۇش سپورت ءتۇرى بويىنشا مەدال ءۇشىن باق سىنايدى.

    فوتو: سالي سابىروۆ

    ساعات 15:00-دە (قازاقستان ۋاقىتىمەن) ەرلەر اراسىندا 50 شاقىرىمدىق جاپپاي سورە فورماتىنداعى جارىس وتەدى. بۇل سايىستا ءامىرعالي مۇراتبەكوۆ، ۆيتالي پۋحكالو جانە نايل باشماكوۆ ونەر كورسەتەدى.

    ساعات 19:50-دە كونكيمەن جۇگىرۋ سپورتىنداعى سوڭعى وليمپيادالىق جارىس - ايەلدەر اراسىنداعى جاپپاي سورە باستالادى. قازاقستان اتىنان ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا قاتىسادى.

    ساعات 14:45-تە فريستايل- اكروباتيكادان كوماندالىق جارىستار وتەدى. باعدارلامادا ىرىكتەۋ جانە فينال كەزەڭدەرى بار. قازاقستان قۇراماسى ساپىندا ايانا جولداس، رومان يۆانوۆ جانە اسان اسىلحان جارىس جولىنا شىعادى.

    ال قازاقستاندا رەسمي تۇردە 22-اقپان باستالعاندا، ءتۇن ورتاسىنان كەيىن مانەرلەپ سىرعاناۋدان گالا-شوۋ كورسەتىلىمدەرى وتەدى. بۇل جارىس ەمەس، كورەرمەندەر ءۇشىن ارنايى باعدارلاما. وندا ميحايل شايدوروۆ وليمپيادادا كورسەتىلمەگەن جاڭا باعدارلاماسىن ۇسىنادى.

    ايتا كەتەيىك، قىسقى وليمپيادا-2026 ويىندارىندا قازاقستان اتىنان 10 سپورت ءتۇرى بويىنشا 36 سپورتشى قاتىسىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، بياتلون، شاڭعى جارىسى، ترامپليننەن سەكىرۋ، شاڭعى قوسسايىسى، فريستايل-موگۋل، فريستايل-اكروباتيكا، تاۋ شاڭعىسى، شورت-ترەك، كونكيمەن جۇگىرۋ جانە مانەرلەپ سىرعاناۋ سپورتتارى قامتىلعان.

    سونداي-اق قازاقستان وكىلدەرى فريستايل-موگۋل جانە مانەرلەپ سىرعاناۋ بويىنشا تورەشىلەر قۇرامىندا دا جۇمىس ىستەۋدە.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 20-اقپاندا قازاقستاندىقتار قالاي ونەر كورسەتكەنىن حابارلادىق.

     

    سپورت وليمپيادا-2026
