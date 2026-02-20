ق ز
    وليمپيادا-2026: 20-اقپاندا وتەتىن جارىس كەستەسى

    استانا. KAZINFORM - ميلان جانە كورتينا- د'امپەتستسوداعى قىسقى وليمپيادا-2026 اياسىندا قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ 20-اقپاندا وتەتىن جارىس كەستەسى جاريالاندى، دەپ حابارلايدى ق ر ت س م سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى.

    Ольга Тихонова
    فوتو: ۇ و ك/ ءسالي سابىروۆ

    14:30

    فريستايل-اكروباتيكا/ىرىكتەۋ (ەركەكتەر):

    اسان اسىلحان، دىنمۇحاممەد رايىمقۇلوۆ، شەرزود حاشيربايەۆ، رومان يۆانوۆ.

    20:30

    كونكيمەن جۇگىرۋ/1500 م (ايەلدەر)

    نادەجدا موروزوۆا، ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا

    00:15

    شورت-ترەك/شيرەك فينال، 1500 م (ايەلدەر)

    يانا حان، ولگا تيحونوۆا

    وسىعان دەيىن قازاقستاندىق سپورتشى دەنيس نيكيشا يتاليادا ءوتىپ جاتقان XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىن 7-ورىنمەن اياقتاعانىن جازعانبىز.

    Бейсен Сұлтан
