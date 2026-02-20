08:39, 20 - اقپان 2026 | GMT +5
وليمپيادا-2026: 20-اقپاندا وتەتىن جارىس كەستەسى
استانا. KAZINFORM - ميلان جانە كورتينا- د'امپەتستسوداعى قىسقى وليمپيادا-2026 اياسىندا قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ 20-اقپاندا وتەتىن جارىس كەستەسى جاريالاندى، دەپ حابارلايدى ق ر ت س م سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى.
14:30
فريستايل-اكروباتيكا/ىرىكتەۋ (ەركەكتەر):
اسان اسىلحان، دىنمۇحاممەد رايىمقۇلوۆ، شەرزود حاشيربايەۆ، رومان يۆانوۆ.
20:30
كونكيمەن جۇگىرۋ/1500 م (ايەلدەر)
نادەجدا موروزوۆا، ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا
00:15
شورت-ترەك/شيرەك فينال، 1500 م (ايەلدەر)
يانا حان، ولگا تيحونوۆا
وسىعان دەيىن قازاقستاندىق سپورتشى دەنيس نيكيشا يتاليادا ءوتىپ جاتقان XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىن 7-ورىنمەن اياقتاعانىن جازعانبىز.