وليمپيادا-2026: 20-اقپاندا قازاقستاندىقتار قالاي ونەر كورسەتتى
استانا. KAZINFORM - ميلان، كورتينا-د’امپەتستسو جانە يتاليانىڭ سولتۇستىگىندەگى وزگە دە قالالاردا ءوتىپ جاتقان 2026 -جىلعى قىسقى وليمپيا ويىندارىنىڭ اياقتالۋىنا ءۇش كۇن قالعاندا، 20-اقپاندا قازاقستاندىق سپورتشىلار ءۇش سپورت ءتۇرى بويىنشا سىنعا ءتۇستى.
فريستايل-اكروباتيكادان ەرلەر اراسىنداعى جەكە جارىستا ءتورت قازاقستاندىق ونەر كورسەتتى.
الايدا ەشقايسىسى ىرىكتەۋ كەزەڭىنەن وتە المادى. ناتيجەسىندە اسان اسىلحان 18-ورىن، شەرزود حاشيربايەۆ 16-ورىن، دىنمۇحاممەد رايىمقۇلوۆ 19-ورىن، ال رومان يۆانوۆ 13-ورىن الدى.
شورت-ترەكتەن ايەلدەر اراسىندا 1500 مەتر قاشىقتىقتا قازاقستاندىق سپورتشىلار ىرىكتەۋ كەزەڭىنەن اسا المادى. يانا حان 29-ورىنعا، ولگا تيحونوۆا 22-ورىنعا تۇراقتادى.
كونكيمەن جۇگىرۋ سپورتىنان ايەلدەر اراسىنداعى 1500 مەتر قاشىقتىقتا نادەجدا موروزوۆا مەن ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا باق سىنادى. گولۋبيەۆا 7-ورىن يەلەنسە، موروزوۆا 12-ساتىعا جايعاستى. سپورتشىلار جۇلدەگە قول جەتكىزە المادى.
قازاقستان قۇراماسىنىڭ ەنشىسىندە بۇل وليمپيادادا ازىرگە ءبىر التىن مەدال بار.