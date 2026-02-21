ق ز
    وليمپيادا-2026: 20-اقپاندا قازاقستاندىقتار قالاي ونەر كورسەتتى

    استانا. KAZINFORM - ميلان، كورتينا-د’امپەتستسو جانە يتاليانىڭ سولتۇستىگىندەگى وزگە دە قالالاردا ءوتىپ جاتقان 2026 -جىلعى قىسقى وليمپيا ويىندارىنىڭ اياقتالۋىنا ءۇش كۇن قالعاندا، 20-اقپاندا قازاقستاندىق سپورتشىلار ءۇش سپورت ءتۇرى بويىنشا سىنعا ءتۇستى.

    فوتو: ءسالي سابىروۆ

    فريستايل-اكروباتيكادان ەرلەر اراسىنداعى جەكە جارىستا ءتورت قازاقستاندىق ونەر كورسەتتى.

    الايدا ەشقايسىسى ىرىكتەۋ كەزەڭىنەن وتە المادى. ناتيجەسىندە اسان اسىلحان 18-ورىن، شەرزود حاشيربايەۆ 16-ورىن، دىنمۇحاممەد رايىمقۇلوۆ 19-ورىن، ال رومان يۆانوۆ 13-ورىن الدى.

    شورت-ترەكتەن ايەلدەر اراسىندا 1500 مەتر قاشىقتىقتا قازاقستاندىق سپورتشىلار ىرىكتەۋ كەزەڭىنەن اسا المادى. يانا حان 29-ورىنعا، ولگا تيحونوۆا 22-ورىنعا تۇراقتادى.

    كونكيمەن جۇگىرۋ سپورتىنان ايەلدەر اراسىنداعى 1500 مەتر قاشىقتىقتا نادەجدا موروزوۆا مەن ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا باق سىنادى. گولۋبيەۆا 7-ورىن يەلەنسە، موروزوۆا 12-ساتىعا جايعاستى. سپورتشىلار جۇلدەگە قول جەتكىزە المادى.

    قازاقستان قۇراماسىنىڭ ەنشىسىندە بۇل وليمپيادادا ازىرگە ءبىر التىن مەدال بار.

