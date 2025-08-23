ۆولەيبولدان ءا چ: قازاقستان جاستار قۇراماسى تاريحي جەڭىسكە يە بولدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ تسزيانمەن قالاسىندا ۆولەيبولدان 21 جاسقا دەيىنگىلەر اراسىندا الەم چەمپيوناتىندا قازاقستان قۇراماسى ءۇشىنشى كەزدەسۋىن وتكىزدى.
بۇل جولى سەرگەي تريكوز جاتتىقتىراتىن قازاقستاندىقتار ۆ توبىندا پۋەرتو- ريكو كومانداسىنا تاپ كەلدى.
قوس قۇراما دا باستاپقى ەكى ويىنىندا ۇتىلىپ قالعان ەدى. سوندىقتان ولار جەڭىس ءۇشىن بارىن سالدى.
تارتىستى وربىگەن ءبىرىنشى پارتيانى قازاقستاندىقتار ءوز ەسەبىنە جازدى - 25:23. ەكىنشىسىندە 25:21 ەسەبى تىركەلدى. ءۇشىنشى سەتتە قازاقستاندىق جاستار قارقىنىن ۇدەتتى - 25:16. قورىتىندى ەسەپ - 3:0.
وسىلايشا، الەم چەمپيوناتىنا ءوز تاريحىندا ءبىرىنشى رەت قاتىسىپ جاتقان قازاقستان جاستار قۇراماسى العاشقى جەڭىسىنە قول جەتكىزدى.
سەرگەي تريكوزدىڭ شاكىرتتەرى 25- تامىز كۇنى پولشا قۇراماسىمەن وينايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ۆولەيبولدان الەم چەمپيوناتىندا قازاقستان جاستار قۇراماسىنىڭ العاشقى ۇپايىنا قول جەتكىزگەنىن جازعان ەدىك.