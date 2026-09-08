وليگارحتار اراسىنداعى اۋىس-ءتۇيىس: قايرات ساتىبالدىنىڭ بازارى جاڭا توپقا ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قايرات ساتىبالدىنىڭ وتباسىنان تاركىلەنگەن جانە بىرنەشە رەت ساتىلىمعا قويىلىپ، ءبىراق وتپەي قالعان «بايسات» بازارى جاڭا يەسىن تاپتى.
ونى 24,77 ميلليارد تەڭگەگە نەبارى ءتورت اي بۇرىن تىركەلگەن كومپانيا ساتىپ العان، دەپ حابارلايدى Ulysmedia.kz.
«بايسات» بازارىن ساتۋ بويىنشا اۋكسيون 7-تامىزدا Sauda پورتالىندا ءوتتى. نىسان 24772753285 تەڭگەگە ساتىلدى.
ساتىپ الۋشى - قىزمەت تۇرىنە حولدينگتىك كومپانيالاردىڭ قىزمەتى، سونداي-اق وزىنە تيەسىلى نەمەسە جالعا الىنعان جىلجىمايتىن مۇلىكتى جالعا بەرۋ جانە پايدالانۋ كىرەتىن Central Trade Management Ltd. كومپانياسى. كومپانيا نەبارى ءتورت اي بۇرىن تىركەلگەن.
«بايسات» بازارى بۇعان دەيىن قايرات ساتىبالدىنىڭ وتباسىمەن بايلانىستى قۇرىلىمدارعا تيەسىلى بولعان. 2024-جىلعى قاڭتاردا سوت اكتيۆتى مەملەكەتكە قايتارۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى. سوت بازاردى جەكەشەلەندىرۋ كەزىندە زاڭ بۇزۋشىلىقتار بولعانىن جانە نىسان قۇنى تومەندەتىلىپ كورسەتىلگەنىن انىقتادى.
مەملەكەت بازاردى ءبىر جىلعا جۋىق ۋاقىت بويى ساتۋعا تىرىستى. باستاپقى باعاسى بىرنەشە رەت تومەندەتىلىپ، 28,6 ميلليارد تەڭگەدەن 24,8 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن ءتۇستى. مامىر ايىندا وتكەن اۋكسيون دا وتپەدى - نىساندى ساتىپ الۋعا نيەت بىلدىرگەندەر بولماعان.
ءتىپتى نىساندى الماتىنىڭ كوممۋنالدىق مەنشىگىنە وتەۋسىز بەرۋ مۇمكىندىگى دە قاراستىرىلدى. الايدا كەزەكتى اۋكسيوندا بازار اقىرى ساتىلدى.