پولياكتار كوپ قونىستانعان ەلدى مەكەندە «قازاق حالقىنا العىس» ەستەلىك بەلگىسى قويىلدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - قازاقستانعا پولياكتاردىڭ جەر اۋدارىلعانىنا بيىل 90 جىل تولىپ وتىر.
رەسمي مالىمەتتەرگە سايكەس، 1936 -جىلدان باستاپ سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنا 21 مىڭنان استام پولياك جەر اۋدارىلعان. ولاردىڭ باسىم بولىگى تايىنشا اۋدانىنا قونىستانعان. قازىرگى تاڭدا وڭىردە 10 مىڭنان استام ەتنيكالىق پولياك تۇرادى. وسىلايشا ءوڭىر قازاقستانداعى پولياك دياسپوراسى ەڭ كوپ شوعىرلانعان ايماق رەتىندە ەرەكشەلەنەدى.
وڭىرگە پولشا رەسپۋبليكاسى سەناتىنىڭ مارشالى مالگوجاتا كيداۆا- بلونسكا باستاعان رەسمي دەلەگاتسيا كەلىپ، تايىنشا اۋدانىندا بولدى.
- قازاقستان مەن پولشانى 34 جىلدان استام ۋاقىتقا سوزىلعان بەرىك ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناس بايلانىستىرادى. وسى كەزەڭدە ەكى ەل اراسىندا ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق نىعايىپ، ءوزارا سەنىم مەن دوستىققا نەگىزدەلگەن سەرىكتەستىك قالىپتاستى. بۇل ساپاردىڭ ءبىزدىڭ وبلىس ءۇشىن ماڭىزى ەرەكشە. ءوڭىرىمىز بەن پولشانى تاريح پەن تەرەڭ رۋحاني بايلانىستار بىرىكتىرەدى. بۇگىندە قازاقستانداعى ەتنيكالىق پولياكتاردىڭ %30 استامى ءبىزدىڭ وبلىستا تۇرادى، - دەدى قوناقتاردى قارسى العان وبلىس اكىمى عاۋەز نۇرمۇحامبەتوۆ.
ساپار اياسىندا پولشا دەلەگاتسياسى تايىنشا اۋدانىندا پولياكتاردىڭ قازاقستانعا جەر اۋدارىلعانىنا 90 جىل تولۋىنا ارنالعان ەسكە الۋ ءىس-شاراسىنا قاتىستى. بۇل كۇنى قازاق حالقىنىڭ قيىن-قىستاۋ كەزەڭدەردە كورسەتكەن جاناشىرلىعى، كەڭپەيىلدىگى، قوناقجايلىعى مەن ادامگەرشىلىگىنە دەگەن شىنايى ريزاشىلىقتىڭ بەلگىسى رەتىندە «قازاق حالقىنا العىس» اتتى ەستەلىك بەلگى سالتاناتتى تۇردە اشىلدى.
ەستەرىڭىزگە سالايىق، سوعىس كەزىندە قىزىلوردادا پولياك مەكتەبى مەن بالاباقشاسى جۇمىس ىستەگەن بولاتىن.
اۆتور
اقەركە داۋرەنبەك قىزى