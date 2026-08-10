دولفين تايفۋنى قىتايعا جەتتى: جۇزدەگەن مىڭ ادام ەۆاكۋاتسيالاندى
استانا. KAZINFORM - بيىلعى 13-«دولفين» تايفۋنى قىتايدىڭ شىعىسىنداعى جىجياڭ پروۆينتسياسىنىڭ جاعالاۋىنا ەكى رەت سوققى بەردى. تابيعي اپاتقا بايلانىستى جۇزدەگەن مىڭ ادام قاۋىپسىز جەرگە كوشىرىلىپ، مىڭنان استام اۋە رەيسى توقتاتىلدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتايدىڭ ۇلتتىق مەتەورولوگيالىق ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، تايفۋن العاش رەت جەكسەنبى كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا شامامەن 17:30-دا جىجياڭ پروۆينتسياسىنىڭ تايجوۋ قالالىق وكرۋگىنە قاراستى يۋيحۋان قالاسىنىڭ جاعالاۋىنا جەتتى.
سول ساتتە تايفۋن ەپيسەنترىنە جاقىن ماڭداعى جەلدىڭ ەڭ جوعارى جىلدامدىعى سەكۋندىنا 42 مەترگە جەتىپ، 14 بالل بولدى. وسىعان بايلانىستى «دولفين» كۇشتى تايفۋن ساناتىنا جاتقىزىلدى.
شامامەن ءبىر ساعاتتان كەيىن، 18:40-تا تايفۋن جىجياڭ جاعالاۋىنا ەكىنشى رەت شىقتى. بۇل جولى ول ۆەنجوۋ قالالىق وكرۋگىنە قاراستى يۋەتسين قالاسىنىڭ جاعالاۋىنا سوققى بەردى. تايفۋن ورتالىعىنا جاقىن ماڭداعى جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 38 مەترگە جەتىپ، 13 بالل بولدى.
تابيعي اپاتتىڭ جاقىنداۋىنا بايلانىستى جىجياڭ بيلىگى حالىقتى الدىن الا ەۆاكۋاتسيالاۋعا كىرىسكەن. تايچجوۋ قالاسىندا كوشكىن قاۋپىنە بايلانىستى شامامەن 390 مىڭ ادام قاۋىپسىز جەرگە شىعارىلدى. پروۆينتسيادا پاروم جانە كرۋيز قاتىناسىن قوسا العاندا، تەڭىزدەگى قىزمەت ۋاقىتشا توقتاتىلدى.
شاڭحايدا دا قاۋىپتى ايماقتاردان شامامەن 30 مىڭ ادام ەۆاكۋاتسيالاندى.
تايفۋن اۋە قاتىناسىنا دا ايتارلىقتاي اسەر ەتتى. جىجياڭ پروۆينتسياسىنىڭ اكىمشىلىك ورتالىعى حاڭجوۋداعى شياوشان حالىقارالىق اۋەجايىندا 9-تامىزعا جوسپارلانعان 388 رەيس توقتاتىلدى.
جەرگىلىكتى باق مالىمەتىنشە، شانحايداعى حۋنتسياو جانە پۋدۋن اۋەجايلارىندا جوسپارلانعان رەيستەردىڭ شامامەن %60 ى، ياعني 1300 دەن استام اۋە رەيسى ورىندالماي قالدى.
«دولفين» قاتتى جەل مەن نوسەر جاۋىن اكەلىپ، سۋ تاسقىنى مەن كوشكىن قاۋپىن كۇشەيتتى. قىتايدىڭ ۇلتتىق مەتەورولوگيالىق ورتالىعى تابيعي اپات اسەر ەتەتىن اۋدانداردىڭ جەرگىلىكتى بيلىگىن اسا كۇشتى نوسەرگە بايلانىستى قورعانىس شارالارىن كۇشەيتۋگە شاقىردى.