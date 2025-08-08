ۆولونتەرلەردىڭ جۇمىسىنا تەرىس كوزقاراس قالىپتاسىپ جاتىر - دوسىمبەتوۆ
استانا. KAZINFORM - ۆولونتەرلەر ادامدارعا قارجىلاي ەمەس، ءوز قولىمەن، فيزيكالىق تۇرعىدان كومەك كورسەتىپ جاتىر. سوڭعى ۋاقىتتا قوعامداعى ۆولونتەرلەردىڭ قىزمەتىنە قاتىستى ويىمەن ۇلتتىق ۆولونتەرلەر فرونت-كەڭسەسىنىڭ جەتەكشىسى ايبەك دوسىمبەتوۆ BIZDIÑ ORTA پودكاستىندا ءبولىستى.
- قازىر قوعامدا ۆولونتەردىڭ بارلىعىنا قارا كۇيە جاعىلىپ جاتىر دەسەك بولادى، بولماسا ۆولونتەرلەردىڭ ىشكى، شىن نيەتىمەن جاساپ جاتقان جۇمىسىنا قوعامدا ءبىر تەرىس كوزقاراس قالىپتاسىپ جاتىر. ءبىز ۆولونتەرلەر وسىمەن كەلىسپەيمىز. ويتكەنى، كەز كەلگەن قوردى الساق، قارجىعا كەلىپ تىرەلەدى، قارجىلاي كومەك بەرەتىندەر، ال ۆولونتەر ءوز قولىمەن، فيزيكالىق تۇرعىدان كومەك كورسەتەدى. جاڭاعى 16 توپتىڭ ىشىندە Pro-bono دەگەن كومەك بار، مىسالى، دارىگەرلەر 11 جىل وقىپ مامان اتانادى عوي، سول ءوز سالاسى بويىنشا كومەك كورسەتەتىندەر Pro-bono ۆولونتەرلەر. مىسالى، سىزدەر جۋرناليستەر وسى سالانى وقىپ جاتقان ستۋدەنتتەرگە بارىپ تەگىن ءدارىس بەرسەڭىز، سىزدەر مىسالى 2 ساعاتىڭىزدى قيىپ ۆولونتەرلىك قىزمەت كورسەتتىڭىز، - دەدى ايبەك دوسىمبەتوۆ اڭگىمە بارىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۆولونتەرلىك پەن قايىرىمدىلىق جاساۋدىڭ اراجىگى بار.
- بۇل بارلىق جەردە ەگىز ۇعىم رەتىندە جۇرەدى. قارجى ۇيىمدارى قارجى بولەدى، سول بولىنگەن قارجىعا الىنعان ازىق- تۇلىك، باسپانا الىپ بەرىپ جاتىر. بۇنىڭ بارلىعى ۆولونتەرلەردىڭ جۇمىسىنىڭ كۇشىمەن، حالىقتىڭ قارجىسىمەن ءبىر جانۇياعا بارىپ، كومەگىن بەرىپ جاتادى. وسى جاعدايدا بارلىعى بىردەي ۆولونتەر بولىپ كەتكەن، قايىرىمدى جاندار دا ۆولونتەر بولىپ كەتە بەرەدى. وسى جەردە اشىپ ايتقىم كەلەدى، ۆولونتەرلەردىڭ الاياقتىققا، باسقا دا قىلمىستىق ارەكەتكە بارۋىنا جول جوق. ۆولونتەرلەردىڭ قىزمەتى اقشامەن بايلانىستى ەمەس. نەگە ءقازىر ۆولونتەر دەگەن ءسوزدى ءجيى قولدانىپ كەتتى؟! 2020 -جىل مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسىمەن ۆولونتەر جىلى بولىپ جاريالاندى. سول كەزدە پاندەميا كەلىپ، ۆولونتەرلەر باتىرلاردىڭ كەيپىن قالىپتاستىردى. قوعامدا ۆولونتەر تۋرالى ارتىق ويلاۋ، سوگۋ، عايبات ءسوز ايتۋ دەگەن حالىقتا ەشقانداي وي بولعان جوق، - دەيدى ول.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، BIZDIÑ ORTA پودكاستىندا قايىرىمدىلىق جاساۋ ماسەلەسى سوز بولدى. سۇحبات قوناقتارىنىڭ ءبىرى «اسار- ۇمە» قايىرىمدىلىق قورىنىڭ جەتەكشىسى اسحات نۇرماشيەۆ قايىرىمدىلىق قور قىزمەتىنىڭ قازىرگى ءحالىن ءسوز ەتتى.