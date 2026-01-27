گولوۆكين وزبەكستان پرەزيدەنتىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ تاشكەنتتە World Boxing حالىقارالىق فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى گەننادي گولوۆكيندى قابىلدادى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.
رەسمي كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار وليمپيادالىق بوكستى دامىتۋ، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ جانە ارىپتەستىك اياسىن كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
گەننادي گولوۆكين وزبەكستاننىڭ الەمدىك بوكستاعى ستراتەگيالىق ماڭىزىنا ەرەكشە توقتالىپ، ەلدىڭ ازيا ايماعىندا بوكستى دامىتۋعا بەلسەندى ۇلەس قوسىپ كەلە جاتقانىن، سونداي-اق، الەمدىك جانە قۇرلىقتىق دەڭگەيدەگى جارىستاردى ۇيىمداستىرۋداعى تاجىريبەسىن ايتتى.
كەزدەسۋ كەزىندە تاراپتار ورتاق جوبالاردى ىسكە اسىرۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىن، سپورت نىساندارىن دامىتۋ ماسەلەسىن جانە قۇرلىق كولەمىندە وليمپيادالىق قوزعالىس اياسىنداعى ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى جۇيەلەۋ جولدارىن تالقىلادى.