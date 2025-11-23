گولوۆكين World Boxing تى رەفورمالاۋعا ۋادە بەردى: اشىقتىق پەن ادالدىق - باستى ماقسات
استانا. KAZINFORM - گەننادي گولوۆكين World Boxing حالىقارالىق فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ سايلاندى. وسىلايشا ول حالىقارالىق سپورت ۇيىمىن باسقارعان العاشقى قازاقستاندىق اتانىپ وتىر.
داۋىس بەرۋ ناتيجەسىندە گ. گولوۆكيننىڭ كانديداتۋراسى ءبىراۋىزدان قولداۋ تاپتى. كونگرەسكە الەمنىڭ 58 ەلىنەن ۇلتتىق بوكس فەدەراتسيالارى قاتىستى.
ريم قالاسىندا World Boxing فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى لاۋازىمىنا كانديداتتاردىڭ تانىستىرىلىمى ءوتتى. ءوزىنىڭ باعدارلامالىق سوزىندە GGG ەڭ ماڭىزدى قۇندىلىق بوكستىڭ بولاشاعى ءۇشىن كۇرەسۋگە دايىن ەكەنىن ايتتى.
ول ۇيىمنىڭ ادالدىققا، اشىقتىققا جانە سپورتشىلارعا باعىتتالعان باسقارۋعا مۇقتاج ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، ءوزىنىڭ باعدارلاماسىندا ءتورت نەگىزگى باعىتتى اتاپ كورسەتتى. ولار سپورتشىلار ەڭ الدىمەن، ادالدىق، يننوۆاتسيالار، يننوۆاتسيالار جانە قارجىلىق تۇراقتىلىق.
گولوۆكيننىڭ ايتۋىنشا، فەدەراتسيا مۇشەلەرىنىڭ قولداۋى ارقاسىندا World Boxing حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ تولىق سەنىمىن قايتارا الادى جانە بوكستىڭ وليمپياداداعى ورنىن بەكەمدەيدى - تەك لوس- اندجەلەس-2028 ويىندارىندا عانا ەمەس، بولاشاق بارلىق وليمپيادالاردا ساقتالادى.
- مەن بوكستاعى بارلىق كەزەڭنەن ءوتتىم. سپورتشى بولدىم، وليمپيادا ويىندارىنا قاتىستىم. الەم چەمپيونى اتاندىم. بۇگىندە سپورت باسشىسى رەتىندە قىزمەت ەتىپ ءجۇرمىن. مۇندا ەڭ ماڭىزدىسى - بوكستىڭ بولاشاعى ءۇشىن كۇرەسۋ ءۇشىن كەلدىم. حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتى Olympism365 كوميسسياسىنىڭ مۇشەسى جانە World Boxing وليمپيادالىق كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى رەتىندە بىلەمىن. دۇرىس باسقارۋ - سپورتشىلار مەن سپورتتى قورعايتىن نەگىزگى فاكتور، - دەدى ول.
گولوۆكين كەلەسى جىلدان باستاپ ءوز يدەيالارىن جۇزەگە اسىرا باستايتىنىن، ۇيىم مۇشەلەرىن ءاربىر قادام بويىنشا حاباردار ەتىپ وتىراتىنىن جەتكىزدى.
- ءبىز بۇگىن ۇلكەن قادام جاسادىق. سپورتشىلار سەنەتىن، وليمپيادالىق وتباسى قۇرمەتتەيتىن فەدەراتسياعا اينالۋىمىز كەرەك. مەن ادال، كوپ ەڭبەك ەتەتىن جانە ءتيىمدى جۇمىس ىستەيتىن كوشباسشىلار توبىن قۇرامىن. ويتكەنى ليدەرلىك ادامداردان ۇستەم بولۋ ەمەس، ولارمەن بىرگە تۇرۋ. بىرلىك - ۇران ەمەس، ءبىزدىڭ كۇندەلىكتى جۇمىس ءتاسىلىمىز بولۋى ءتيىس. World Boxing اشىق، بىرىككەن جانە سپورتشىعا باعىتتالعان ۇيىمعا اينالۋى كەرەك. بولاشاقتى بىرگە قۇرايىق، - دەدى گەننادي گولوۆكين.
رەسمي تاعايىندالعاننان كەيىنگى سوزىندە ول ءاربىر بوكسشىنىڭ ءادىل ءارى قاۋىپسىز سپورتتا ءوسىپ، دامۋىن قالايتىنىن ايتتى.
- ءبىز بىرىككەن كەزدە، World Boxing ءبىر وتباسى رەتىندە العا جىلجيدى. سوزبەن ەمەس، ىسپەن دالەلدەيمىز - World Boxing وليمپيادالىق وتباسى سەنىم ارتاتىن فەدەراتسياعا اينالادى. ءبىز تاۋەلسىز بولامىز، ءبىراق وليمپيادالىق قۇندىلىقتاردى قۇرمەتتەيمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
ايتا كەتەيىك، گەننادي گولوۆكيننىڭ وكىلەتتىك مەرزىمى 3 جىلعا سوزىلادى.