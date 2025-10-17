گولوۆكين مەن كروۋفورد ايقاسى تۋرالى اقپارات شىقتى
استانا. KAZINFORM - بريتاندىق بۇرىنعى الەم چەمپيونى، WBA تۇجىرىمى بويىنشا سۋپەرورتا سالماق يەگەرى دجوردج گروۋۆس قازاقستاندىق گەننادي گولوۆكيننىڭ امەريكالىق تەررەنس كروۋفوردقا لايىقتى قارسىلىق كورسەتە الاتىنىن ايتتى.
بۇل تۋرالى MMAnews پورتالى جازدى.
گروۋۆستىڭ پىكىرىنشە، گولوۆكيننىڭ رينگكە قايتا ورالۋى بوكستىڭ باستى وقيعاسىنا اينالۋى مۇمكىن. ول كروۋفوردتىڭ قازىرگى الەمدىك دەڭگەيدەگى ابسوليۋتتى چەمپيون مارتەبەسىنە قاراماستان سالماق كاتەگورياسىن اۋىستىرۋ كەزىندە قيىندىقتارعا تاپ بولۋى ىقتيمال ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«مەن كروۋفوردقا ۇلكەن قۇرمەتپەن قارايمىن، ءبىراق ونىڭ مەنى جەڭە الاتىنىنا سەنبەيمىن. ول سۋپەرورتا سالماقتاعى ءىرى ءارى كۇشتى قارسىلاستارمەن كۇرەسۋدە قيىندىقتارعا تاپ بولۋى مۇمكىن. ەگەر ول ەندى رينگكە شىقپايتىن بولسا - وكىنىشتى. ءبىراق ەگەر تومەنگى سالماقتارعا قايتا تۇسۋگە مۇمكىندىگى بولماسا، ءدال وسى جاعدايدا گولوۆكين وعان لايىقتى قارسىلاس بولا الادى. تريپل دجي وعان ناعىز سىناق بولار ەدى»، - دەدى بريتاندىق بوكسشى.
ايتا كەتسەك، گەننادي گولوۆكين سوڭعى رەت 2023-جىلى جۇدىرىقتاسقان. قازىرگى ۋاقىتتا ول «زاماناۋي بوكسشىلار» ساناتىندا داڭق زالىنا نومينانت اتانعان. Boxing Scene باسىلىمىنا بەرگەن سوڭعى سۇحباتىندا گولوۆكين رينگكە ورالۋ مۇمكىندىگىن جوققا شىعارماعانىن ايتىپ، بۇل ماسەلەدەگى «قۇپياسىن ازىرگە اشپايتىنىن» ازىلمەن جەتكىزگەن.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، گولوۆكين مەن كروۋفورد اراسىنداعى ىقتيمال جەكپە-جەك جانكۇيەرلەر اراسىندا ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تۋدىرىپ وتىر جانە ول قازىرگى بوكس الەمىندەگى ەڭ باستى وقيعالاردىڭ بىرىنە اينالۋى مۇمكىن.