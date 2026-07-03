مولدوۆا پرەمەرى وتستاۆكاعا كەتەدى
استانا. KAZINFORM - مولدوۆا پرەمەر-ءمينيسترى الەكساندر مۋنتيانۋ ءوز ۇستانىمدارى مەن پرينتسيپتەرىن ۇستانا المايتىنىنا بايلانىستى قىزمەتىنەن كەتەتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
الەكساندر مۋنتيانۋ ءوز مىندەتتەرىن ءوز ۇستانىمدارىنا سايكەس ورىنداي المايتىنىن مالىمدەدى.
- بۇگىن مەن پرەمەر-مينيستر قىزمەتىمدى اياقتايمىن. مەن پرەمەر-مينيستر بولۋ ۇسىنىسىن ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىكپەن جانە جاقسى وزگەرىستەرگە ىقپال ەتە الاتىنىما دەگەن بەرىك سەنىممەن قابىلدادىم. مەن ءوز مانداتىمدى ۇستاناتىن قاعيدالارىم مەن سەنىمدەرىمە سايكەس ورىنداي المايتىنىمدى تۇسىنگەن ساتتەن باستاپ قىزمەتىمنەن كەتۋ جولىن تاڭدايمىن، - دەپ جازدى مۋنتيانۋ Facebook پاراقشاسىندا.
بۇعان دەيىن مولدوۆانىڭ ت م د- دان رەسمي تۇردە قاشان شىعاتىنى جاريالانعان بولاتىن.