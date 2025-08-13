ولەمىن نەمەسە ولتىرەمىن: بەردەنوۆ ىسىندە كۋاگەر سوتتا نە ايتتى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىققا قاتىستى قىلمىستىق ءىس بويىنشا سوت تىڭدالىمى جالعاسىپ جاتىر.
كەزەكتى وتىرىستا شىمكەنت قالالىق ساۋلەت جانە قۇرىلىس ءبولىمىنىڭ ينسپەكتورى قىزمەتىن اتقارعان اسانباي احمەنتايەۆ كۋاگەر رەتىندە جاۋاپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جينالىستاردا رۋسلان بەردەنوۆ ءبولىم قىزمەتكەرلەرىنە جۇمىستى تازا ءارى ساپالى اتقارۋ قاجەتتىگىن ۇنەمى ەسكەرتىپ جۇرگەن.
- 3-ءساۋىر كۇنى ءبىز بىرگە كىردىك. سول جەردە ۇشەۋمىز وتىردىق. العاشقىدا رۋسلان ارىسبەك ۇلى ەرنار جيەمبايدىڭ قىزمەتتىك فورماسىنا ەسكەرتۋ جاسادى. كەيىن پرەزەنتاتسيانى كورگەننەن كەيىن، «جۇمىستارىڭ وسى ما»، - دەدى. باسقارما باسشىسى بولسىن، باسقا سالالارمەن جينالىس وتكىزگەندە دە «تازا جۇمىس جاساڭدار، ايتپەسە انتيكور تەكسەرىس جۇرگىزەدى» دەپ ەسكەرتۋ جاسايتىن. بۇل جولى دا سونداي تالاپ ايتتى. سودان ەرنارعا «بۇلايشا جۇمىس ىستەيتىن بولساڭ، جۇمىستى قويا سالشى. ماعان جۇمىس ىستەيتىن ادام كەرەك. ەكەۋمىز جۇمىس ىستەسە المايمىز. ءوتىنىش جاز»، - دەدى. ول كەلىسىمىن بەردى، - دەدى اسانباي احمەنتايەۆ.
الايدا 14-ءساۋىر كۇنى جاعداي شيەلەنىسە تۇسكەن. كۋاگەردىڭ ايتۋىنشا، سول كۇنى تۇستەن كەيىن ەرنار جيەمباي اسانباي احمەنتايەۆقا بىرنەشە رەت قوڭىراۋ شالعان.
- توقتاماي قوڭىراۋ شالدى. العاشقىدا الا المادىم. اراسىندا العاندا داۋسىنان ونىڭ اشۋلى، ءتىپتى ماس كۇيدە سياقتى سەزىندىم. ماعان: «مەن بىرەۋدى ولتىرەمىن نەمەسە ولەمىن. رۋسلاندى ءبىر مينۋتقا ءۇي جاعىنان الىپ شىقشى، جىگىتشە سويلەسەيىن، - دەدى. مەن بۇل سوزدەردى بايىپپەن قابىلداعان جوقپىن، - دەدى ول.
بۇل دەرەكتى رۋسلان بەردەنوۆتىڭ كومەكشىسى تالاپ راحىمبەرديەۆ تە راستادى. ونىڭ ايتۋىنشا، ەرنار «ولەمىن نەمەسە ولتىرەمىن، ەكەۋىنىڭ ءبىرى بولادى» - دەگەن.
بەردەنوۆ مۇنى ەستىگەندە: «نە ۇشىن ولەدى، نە ۇشىن ولاي ايتىپ جاتىر؟ ءولىپ قالماسىن بايقاڭدار» - دەگەن.
سوت پروتسەسى جالعاسىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىق تۋرالى ءىس سوتقا جولدانعانىن جازعان بولاتىنبىز.
21-ساۋىردە شىمكەنت اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاسالعانى ءمالىم بولعان. ول جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا ءتۇستى.
رۋسلان بەردەنوۆ اقپان ايىنىڭ سوڭىندا شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالعان.