گولليۆۋد جۇلدىزى ماڭعىستاۋدا كينو تۇسىرۋگە كەلدى
استانا. قازاقپارات - الەۋمەتتىك جەلىلەردە گولليۆۋد اكتەرى ءارى رەجيسسەر جەكي چاننىڭ شىعارماشىلىق توبى اقتاۋعا كەلگەنى تۋرالى ۆيدەو تارادى. بۇل اقپاراتتى ماڭعىستاۋ وبلىسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى راستادى، دەپ حابارلايدى Arasha.kz.
ءتيىستى روليك 2026 -جىلعى 20-قاڭتاردا جەرگىلىكتى Instagram-پاراقشالاردىڭ بىرىندە «جەكي چاننىڭ كومانداسى اقتاۋعا كەلدى» دەگەن جازبامەن جاريالانعان بولاتىن.
«ماڭعىستاۋ وبلىسىنا الەمدىك جۇلدىزدىڭ كومانداسى كەلدى. مالىمەتتەرگە سايكەس، دەلەگاتسيا قۇرامىندا 15-20 شاقتى ادام بار. قازىرگى ۋاقىتتا ولار باراتىن ورىنداردىڭ ءتىزىمى پىسىقتالىپ جاتىر. قاراستىرىلىپ جاتقان نىسانداردىڭ قاتارىندا بوزجىرا شاتقالى، تەڭىز جاعالاۋى جانە وڭىردەگى باسقا دا تانىمال ورىندار بار»، - دەپ مالىمدەدى بۇگىن، 21 قاڭتاردا وبلىس اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالا كەتسەك، 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا دجەكي چاننىڭ قازاقستاندا جاڭا اۋقىمدى كينوجوبا - ايگىلى «قۇداي ساۋىتى» (دوسپەحي بوگا) فرانشيزاسىنىڭ جالعاسىن تۇسىرەتىنى بەلگىلى بولعان ەدى.