    12:07, 22 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    گولليۆۋد جۇلدىزى ماڭعىستاۋدا كينو تۇسىرۋگە كەلدى

    استانا. قازاقپارات - الەۋمەتتىك جەلىلەردە گولليۆۋد اكتەرى ءارى رەجيسسەر جەكي چاننىڭ شىعارماشىلىق توبى اقتاۋعا كەلگەنى تۋرالى ۆيدەو تارادى. بۇل اقپاراتتى ماڭعىستاۋ وبلىسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى راستادى، دەپ حابارلايدى Arasha.kz.

    кино түсіру
    سۋرەت: الەۋمەتتىك جەلىدەن

    ءتيىستى روليك 2026 -جىلعى 20-قاڭتاردا جەرگىلىكتى Instagram-پاراقشالاردىڭ بىرىندە «جەكي چاننىڭ كومانداسى اقتاۋعا كەلدى» دەگەن جازبامەن جاريالانعان بولاتىن.

    «ماڭعىستاۋ وبلىسىنا الەمدىك جۇلدىزدىڭ كومانداسى كەلدى. مالىمەتتەرگە سايكەس، دەلەگاتسيا قۇرامىندا 15-20 شاقتى ادام بار. قازىرگى ۋاقىتتا ولار باراتىن ورىنداردىڭ ءتىزىمى پىسىقتالىپ جاتىر. قاراستىرىلىپ جاتقان نىسانداردىڭ قاتارىندا بوزجىرا شاتقالى، تەڭىز جاعالاۋى جانە وڭىردەگى باسقا دا تانىمال ورىندار بار»، - دەپ مالىمدەدى بۇگىن، 21 قاڭتاردا وبلىس اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
    ەسكە سالا كەتسەك، 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا دجەكي چاننىڭ قازاقستاندا جاڭا اۋقىمدى كينوجوبا - ايگىلى «قۇداي ساۋىتى» (دوسپەحي بوگا) فرانشيزاسىنىڭ جالعاسىن تۇسىرەتىنى بەلگىلى بولعان ەدى.

    مادەنيەت
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
