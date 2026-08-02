KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللاردىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار 469,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,00 تەڭگە، ساتۋ - 547,00 تەڭگە؛

    رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,60 تەڭگە، ساتۋ - 5,80 تەڭگە؛

    يۋان 68,76 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,30 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار: ساتىپ الۋ - 472,36 تەڭگە، ساتۋ - 474,57 تەڭگە؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 542,54 تەڭگە، ساتۋ - 547,99 تەڭگە؛

    رۋبل 5,62 - 5,76 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    يۋان 68,44 - 70,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1 تەڭگە ءتۇسىپ، 473,59 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور