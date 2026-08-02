دوللاردىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار 469,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,00 تەڭگە، ساتۋ - 547,00 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,60 تەڭگە، ساتۋ - 5,80 تەڭگە؛
يۋان 68,76 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,30 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار: ساتىپ الۋ - 472,36 تەڭگە، ساتۋ - 474,57 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 542,54 تەڭگە، ساتۋ - 547,99 تەڭگە؛
رۋبل 5,62 - 5,76 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
يۋان 68,44 - 70,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1 تەڭگە ءتۇسىپ، 473,59 تەڭگە بولدى.