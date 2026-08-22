KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار مەن يۋاننىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 456,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 463,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 529,00 تەڭگە، ساتۋ - 539,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,40 تەڭگە، ساتۋ - 5,70 تەڭگە؛

    - يۋان 68,40 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,53 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 459,33 تەڭگە، ساتۋ - 462,17 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,83 تەڭگە، ساتۋ - 539,51 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,32 - 5,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,43 - 71,00 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 21-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 456,88 تەڭگە بولدى.

    ال مۇناي باعاسى ەكى اپتا قاتارىنان ءوستى. Brent باعاسى 94 دوللارعا جۋىقتادى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور