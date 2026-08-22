دوللار مەن يۋاننىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 456,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 463,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 529,00 تەڭگە، ساتۋ - 539,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,40 تەڭگە، ساتۋ - 5,70 تەڭگە؛
- يۋان 68,40 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,53 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 459,33 تەڭگە، ساتۋ - 462,17 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,83 تەڭگە، ساتۋ - 539,51 تەڭگە؛
- رۋبل 5,32 - 5,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,43 - 71,00 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 21-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 456,88 تەڭگە بولدى.
ال مۇناي باعاسى ەكى اپتا قاتارىنان ءوستى. Brent باعاسى 94 دوللارعا جۋىقتادى.