KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار مەن تەڭگەنى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 462,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 469,89 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 529,93 تەڭگە، ساتۋ - 539,88 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,40 تەڭگە، ساتۋ - 5,60 تەڭگە؛

    - يۋان 68,79 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,86 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 465,90 تەڭگە، ساتۋ - 468,08 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 530,93 تەڭگە، ساتۋ - 540,48 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,38 - 5,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,79 - 71,33 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 11-تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,38 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 465,74 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور