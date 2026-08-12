دوللار مەن تەڭگەنى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 462,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 469,89 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 529,93 تەڭگە، ساتۋ - 539,88 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,40 تەڭگە، ساتۋ - 5,60 تەڭگە؛
- يۋان 68,79 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,86 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 465,90 تەڭگە، ساتۋ - 468,08 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 530,93 تەڭگە، ساتۋ - 540,48 تەڭگە؛
- رۋبل 5,38 - 5,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,79 - 71,33 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 11-تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,38 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 465,74 تەڭگە بولدى.