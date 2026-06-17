دوللار مەن تەڭگەنى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 485,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,00 تەڭگە، ساتۋ - 571,97 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,34 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە؛
- يۋان 69,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,03 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 487,88 تەڭگە، ساتۋ - 490,00 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 564,61 تەڭگە، ساتۋ - 569,64 تەڭگە؛
- رۋبل 6,49 - 6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 70,56 - 72,95 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 16-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,94 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 487,17 تەڭگە بولدى.