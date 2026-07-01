KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار مەن تەڭگەنى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Доллар укрепился к тенге на торгах
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 475,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 482,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,00 تەڭگە، ساتۋ - 554,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,85 تەڭگە، ساتۋ - 6,15 تەڭگە؛

    - يۋان 69,18 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,00 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 477,80 تەڭگە، ساتۋ - 480,40 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,62 تەڭگە، ساتۋ - 550,40 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,92 - 6,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,31 - 73,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 30-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,54 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 480,72 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور