دوللار مەن تەڭگەنى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 475,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 482,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,00 تەڭگە، ساتۋ - 554,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,85 تەڭگە، ساتۋ - 6,15 تەڭگە؛
- يۋان 69,18 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,00 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 477,80 تەڭگە، ساتۋ - 480,40 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,62 تەڭگە، ساتۋ - 550,40 تەڭگە؛
- رۋبل 5,92 - 6,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,31 - 73,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 30-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,54 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 480,72 تەڭگە بولدى.