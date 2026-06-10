دوللار مەن تەڭگەنى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 484,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,00 تەڭگە، ساتۋ - 573,42 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە؛
- يۋان 68,81 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,86 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 487,33 تەڭگە، ساتۋ - 489,63 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ -562,87 تەڭگە، ساتۋ - 569,31 تەڭگە؛
- رۋبل 6,54 - 6,68 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 70,37 -73,00 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 9-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,12 تەڭگەگە ءوسىپ، 490,21 تەڭگە بولدى.