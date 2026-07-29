دوللار مەن تەڭگەنى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 472,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 479,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 536,97 تەڭگە، ساتۋ - 546,91 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,45 تەڭگە، ساتۋ - 5,85 تەڭگە؛
- يۋان 68,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,18 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 473,93 تەڭگە، ساتۋ - 476,72 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 538,23 تەڭگە، ساتۋ - 543,37 تەڭگە؛
- رۋبل 5,65 - 5,79 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,56 - 71,15 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 28-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,99 تەڭگەگە ءوسىپ، 476,75 تەڭگە بولدى.