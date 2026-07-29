KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار مەن تەڭگەنى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    27 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Фото: freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 472,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 479,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 536,97 تەڭگە، ساتۋ - 546,91 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,45 تەڭگە، ساتۋ - 5,85 تەڭگە؛

    - يۋان 68,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,18 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 473,93 تەڭگە، ساتۋ - 476,72 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 538,23 تەڭگە، ساتۋ - 543,37 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,65 - 5,79 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,56 - 71,15 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 28-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,99 تەڭگەگە ءوسىپ، 476,75 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور