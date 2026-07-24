دوللار مەن تەڭگەنى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 465,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 472,80 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 529,96 تەڭگە، ساتۋ - 539,92 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,50 تەڭگە، ساتۋ - 5,99 تەڭگە؛
- يۋان 68,86 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,45 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 468,80 تەڭگە، ساتۋ - 471,27 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,85 تەڭگە، ساتۋ - 539,38 تەڭگە؛
- رۋبل 5,65 - 5,79 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,58 - 71,14 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 23-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,87 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 465,74 تەڭگە بولدى.