KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار مەن تەڭگەنى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    24 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 465,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 472,80 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 529,96 تەڭگە، ساتۋ - 539,92 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,50 تەڭگە، ساتۋ - 5,99 تەڭگە؛

    - يۋان 68,86 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,45 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 468,80 تەڭگە، ساتۋ - 471,27 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,85 تەڭگە، ساتۋ - 539,38 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,65 - 5,79 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,58 - 71,14 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 23-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,87 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 465,74 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور