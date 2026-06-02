دوللار مەن تەڭگەنى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 486,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 493,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 565,03 تەڭگە، ساتۋ - 575,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە؛
- يۋان 68,42 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,52 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 490,56 تەڭگە، ساتۋ - 493,25 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 569,95 تەڭگە، ساتۋ - 575,53 تەڭگە؛
- رۋبل 6,56 - 6,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 69,47 - 72,09 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 1-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,45 تەڭگەگە ءوسىپ، 488,96 تەڭگە بولدى.