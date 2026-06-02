KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار مەن تەڭگەنى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Қазақстандық эмитенттер екі айда 4 млрд доллар капитал тартты
    Фото: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 486,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 493,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 565,03 تەڭگە، ساتۋ - 575,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە؛

    - يۋان 68,42 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,52 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 490,56 تەڭگە، ساتۋ - 493,25 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 569,95 تەڭگە، ساتۋ - 575,53 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,56 - 6,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 69,47 - 72,09 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 1-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,45 تەڭگەگە ءوسىپ، 488,96 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور