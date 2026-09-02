KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار مەن تەڭگەنى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار 455,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 462,00 تەڭگەدەن ساتىلادى

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 525,99 تەڭگە، ساتۋ - 535,99 تەڭگە؛

    رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,10 تەڭگە، ساتۋ - 5,30 تەڭگە؛

    يۋان 68,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,51 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار: ساتىپ الۋ - 458,61 تەڭگە، ساتۋ - 460,99 تەڭگە؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 530,61 تەڭگە، ساتۋ - 535,90 تەڭگە؛

    رۋبل 5,18 - 5,32 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    يۋان 68,54 - 70,88 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 1-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,12 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 458,45 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور