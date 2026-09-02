دوللار مەن تەڭگەنى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار 455,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 462,00 تەڭگەدەن ساتىلادى
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 525,99 تەڭگە، ساتۋ - 535,99 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,10 تەڭگە، ساتۋ - 5,30 تەڭگە؛
يۋان 68,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,51 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار: ساتىپ الۋ - 458,61 تەڭگە، ساتۋ - 460,99 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 530,61 تەڭگە، ساتۋ - 535,90 تەڭگە؛
رۋبل 5,18 - 5,32 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
يۋان 68,54 - 70,88 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 1-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,12 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 458,45 تەڭگە بولدى.