دوللار تاعى ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,97 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 455,40 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 458,45 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 453,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 460,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 523,00 تەڭگە، ساتۋ - 533,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,00 تەڭگە، ساتۋ - 5,25 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,53 تەڭگە، ساتۋ - 72,48 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 455,64 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 457,77 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 526,34-531,89 تەڭگە، ال رۋبل 5,16-5,30 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,31 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,66 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 1-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,12 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 458,45 تەڭگە بولدى.