KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار تاعى ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,97 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 455,40 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 458,45 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 453,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 460,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 523,00 تەڭگە، ساتۋ - 533,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,00 تەڭگە، ساتۋ - 5,25 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,53 تەڭگە، ساتۋ - 72,48 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 455,64 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 457,77 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 526,34-531,89 تەڭگە، ال رۋبل 5,16-5,30 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,31 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,66 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 1-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,12 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 458,45 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور