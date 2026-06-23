دوللار تاعى ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,8 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 486,19 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 487,01 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 483,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,04 تەڭگە، ساتۋ - 563,04 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,17 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 69,23 تەڭگە، ساتۋ - 74,21 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 486,47 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 488,83 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 555,28-560,25 تەڭگە، ال رۋبل 6,24-6,38 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,60 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,06 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 22-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,17 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 487,01 تەڭگە بولدى.