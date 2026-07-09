دوللار تاعى ارزاندادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) شەتەل ۆاليۋتالارى نارىعىنداعى كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق اياقتالدى.
ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا ا ق ش دوللارىنىڭ ورتاشا باعامى 467,41 تەڭگە بولىپ، الدىڭعى كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا 0,86 تەڭگە تومەندەدى.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 9-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامى - 467,98 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار 465,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 472,00 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرو 532,00-542,00 تەڭگە، ال رۋبل 5,70-6,00 تەڭگە ارالىعىندا.
الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 467,74 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 469,89 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرو 533,24-585,48 تەڭگە، ال رۋبل 5,79-5,92 تەڭگە ارالىعىندا.
شىمكەنتتە دوللاردى ورتا ەسەپپەن 467,98 تەڭگەدەن ساتىپ الىپ، 470,02 تەڭگەدەن ساتىپ جاتىر. ەۋرونى 534,00-540,00 تەڭگە ارالىعىندا، ال رۋبلدى 5,79-5,87 تەڭگە ارالىعىندا ايىرباستاۋعا بولادى.
ەسكە سالايىق، 8-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 467,98 تەڭگەگە ءتۇسىپ، الدىڭعى كۇنمەن سالىستىرعاندا 2,76 تەڭگە ارزانداعان ەدى.