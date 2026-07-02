دوللار تاعى 4 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,76 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 474,47 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 479,26 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 472,89 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 479,89 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 541,77 تەڭگە، ساتۋ - 551,50 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,70 تەڭگە، ساتۋ - 6,00 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 69,27 تەڭگە، ساتۋ - 74,21 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 474,87 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 477,23 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 540,84-546,84 تەڭگە، ال رۋبل 5,87-6,01 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,22 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,58 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 1-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,72 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 479,26 تەڭگە بولدى.