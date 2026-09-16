دوللار تاعى 3 تەڭگەگە تومەندەدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) شەتەل ۆاليۋتاسىمەن ساۋدا جابىلدى.
كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا ولشەنگەن ايىرباس باعامى 444,88 تەڭگە بولدى، ياعني 2,8 تەڭگەگە تومەندەگەن. 16-قىركۇيەك بويىنشا ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي ايىرباس باعامى 447,88 تەڭگە بولىپ بەلگىلەندى.
Kurs.kz سايتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، استانا تۇرعىندارى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللاردى ورتا ەسەپپەن 443,02 تەڭگەدەن ساتىپ، 450,02 تەڭگەدەن ساتىپ الا الادى. ەۋرونى 511,05 تەڭگەدەن ساتىپ، 521,06 تەڭگەدەن ساتىپ الۋعا بولادى. رۋبلدى 4,97 تەڭگەدەن ساتىپ، 5,17 تەڭگەدەن ساتىپ الادى.
الماتىدا دوللار ورتا ەسەپپەن 444,39 تەڭگەدەن ساتىلىپ، 446,41 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى. تۇرعىندار ەۋرونى 512,68 تەڭگەدەن ساتىپ، 517,93 تەڭگەدەن ساتىپ الا الادى. رۋبل 5,02 تەڭگەدەن ساتىلىپ، 5,15 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى.
شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار 444,72 تەڭگەدەن ساتىلىپ، 446,76 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى. ەۋرو 513,16 تەڭگەدەن ساتىلىپ، 518,48 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى. رەسەي رۋبلى 5,06 تەڭگەدەن ساتىلىپ، 5,14 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى.
ەسكە سالساق، 15-قىركۇيەكتەگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا ولشەنگەن ايىرباس باعامى 447,88 تەڭگە بوپ تۇراقتادى.