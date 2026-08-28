دوللار تاعى 2 تەڭگەگە قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,1 تەڭگەگە ءوسىپ، 464,77 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 462,30 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 460,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 467,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 532,99 تەڭگە، ساتۋ - 542,99 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,25 تەڭگە، ساتۋ - 5,45 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,39 تەڭگە، ساتۋ - 72,39 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 463,25 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 465,38 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 538,01-543,36 تەڭگە، ال رۋبل 5,25-5,40 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,72 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,82 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 27-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,28 تەڭگەگە ءوسىپ، 462,30 تەڭگە بولدى.