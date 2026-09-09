دوللار تاعى 2 تەڭگە قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءوستى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,5 تەڭگە ءوسىپ، 456,89 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 454,46 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە قاراعاندا، استاناداعى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
دوللار 452,19 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 459,32 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 523,29 تەڭگە، ساتۋ - 533,29 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,15 تەڭگە، ساتۋ - 5,36 تەڭگە.
يۋان: ساتىپ الۋ - 68,66 تەڭگە، ساتۋ - 72,54 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 454,32 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 456,31 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 529,30-533,70 تەڭگە، ال رۋبل 5,15-5,25 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,32 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,53 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 8-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,19 تەڭگە ءوسىپ، 454,46 تەڭگە بولدى.