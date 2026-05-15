دوللار مەن تەڭگە قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 469,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 476,48 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 548,03 تەڭگە، ساتۋ - 557,99 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛
- يۋان 67,80 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,48 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 471,84 تەڭگە، ساتۋ - 474,49 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 554,50 تەڭگە، ساتۋ - 558,84 تەڭگە؛
- رۋبل 6,24 - 6,38 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,43 - 71,09 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 14-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 6,18 تەڭگەگە ءوسىپ، 474,04 تەڭگە بولدى.