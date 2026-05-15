    دوللار مەن تەڭگە قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 469,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 476,48 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 548,03 تەڭگە، ساتۋ - 557,99 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛

    - يۋان 67,80 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,48 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 471,84 تەڭگە، ساتۋ - 474,49 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 554,50 تەڭگە، ساتۋ - 558,84 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,24 - 6,38 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,43 - 71,09 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 14-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 6,18 تەڭگەگە ءوسىپ، 474,04 تەڭگە بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    اۆتور