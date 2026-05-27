    دوللار، ەۋرو، يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Фото: Татьяна Корякина/ Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 475,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 482,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,00 تەڭگە، ساتۋ - 563,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,38 تەڭگە، ساتۋ - 6,68 تەڭگە؛

    - يۋان 67,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,18 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 476,39 تەڭگە، ساتۋ - 479,86 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 554,59 تەڭگە، ساتۋ - 560,49 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,39 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,08 - 70,75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 26-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,84 تەڭگەگە ءوسىپ، 477,48 تەڭگە بولدى.

    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور