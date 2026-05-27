دوللار، ەۋرو، يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 475,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 482,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,00 تەڭگە، ساتۋ - 563,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,38 تەڭگە، ساتۋ - 6,68 تەڭگە؛
- يۋان 67,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,18 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 476,39 تەڭگە، ساتۋ - 479,86 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 554,59 تەڭگە، ساتۋ - 560,49 تەڭگە؛
- رۋبل 6,39 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,08 - 70,75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 26-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,84 تەڭگەگە ءوسىپ، 477,48 تەڭگە بولدى.