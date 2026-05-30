KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار، ەۋرو، يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    دوللار
    Фото: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 480,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 487,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 558,99 تەڭگە، ساتۋ - 569,32 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,48 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە؛

    - يۋان 68,11 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,33 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 485,55 تەڭگە، ساتۋ - 489,16 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 565,59 تەڭگە، ساتۋ - 571,13 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,54-6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 69,33-72,05 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 29-مامىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,51 تەڭگەگە ءوسىپ، 485,95 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور